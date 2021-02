Den coronalukkede Bio Bernhard kommer fremover til at danne rammen om kviktests. Foto: J.C. Borre Larsen

Falck åbner testcenter i biograf

Falck åbner i morgen, tirsdag 16. februar, et kviktestcenter i Bio Bernhard i Præstø.

-Adgangsforholdene er ikke optimale, selvom de opfylder betingelserne. Det gør, at vi specifikt kigger på multicentret eller gymnastiksalen på Præstø Skole. Det bruger vi denne uge til at finde ud af, siger Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S).

Testcentret i Præstø vil have åbent to dage om ugen. Ud over tirsdag fra 11-17 er der tale om fredag fra klokken 9-15.