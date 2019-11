Et pilerensningsanlæg er en af måderne a rense sit spildevand på. Foto: Kristine Amalie Linnet

Send til din ven. X Artiklen: Fair spildevand vil gå til Højesteret efter dom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fair spildevand vil gå til Højesteret efter dom

Vordingborg - 15. november 2019 kl. 16:21 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Påbuddene popper op i E-Boks som paddehatte i skoven på efterårsdag, efter at Østre Landsret 29. oktober afgjorde, at kommunerne med loven i hånd kan tvinge lodsejere i det åbne land til at kloakere, sriver Sjællandske.

Alene i Vordingborg Kommune har 76 lodsejere, der udleder spildevand til Tubæk Å og Præstø Fjord fået et påbud, og på tegnebrættet er ca. 1.350 lodsejere i søgelyset. De næste, der står for skud, er lodsejere omkring Stege Nor.

Ifølge Miljøstyrelsen står 46.000 ejendomme over for et påbud om at forbedre rensningen af deres spildevand for at forbedre miljøet i vandløbene.

Nogle kommuner har stadig hundredvis af påbud liggende, og hvis landsretten havde været på linje med byretten, måtte de fremover gå helt anderledes til værks, hvilket ville koste en masse tid og penge.

Men Fair Spildevand, der kæmper indædt mod påbuddene, mener uanset dommen i landsretten, at det er helt ude af proportioner at påbyde lodsejere at rense spildevandet med en etableringsudgift, der nemt kommer op på 70-100.000 kr. Foreningen vil søge Procesbevillingsnævnet for at tage sagen til Højesteret.

- Fair Spildevand finder, at Landsretsdommene af 29. oktober 2019 har en principiel karakter, da sagernes afgørelse har betydning for stort set samtlige kommuner i landet samt i tusindvis af husstande, som har - eller står over for - at modtage et påbud om forbedret spildevandsrensning, udtaler foreningen efter landsretsdommen.

Fair Spildevand mener, at landsretten sætter spildevandsbekendtgørelsens betingelser for påbud helt ud af drift.

- Derfor hersker der tilsyneladende allerede en tilstand af retsvildfarelse blandt de kommunale administratorer, mener Jørn Rasmussen fra Fair Spildevand og fortsætter:

- Landsretten underkender også adskillige fortolkningsbidrag til forståelse af loven, som løbende er udsendt fra styrelser og myndigheder, samt har en noget fantasifuld fortolkning af myndigheders måleresultater. Alt taget i betragtning har de to dømte i Landsretten sammen med Fair Spildevand derfor bedt vores advokat at ansøge om 3. instansbevilling (behandling ved Højesteret) til Procesbevillingsnævnet.

Jørn Rasmussen har en god mavefornemmelse for, at Højesteret kun kan finde frem til et andet resultat end Landsretten.

Det skriver Sjællandske