Fibernettet er lagt i jorden på Østervej i Kalvehave. Det giver efter års forarbejde beboerne mulighed for at komme på et hurtigt internet, hvilket er et problem i mange af kommunens yderområder.

Fagre nye verden bliver rullet ud

Vordingborg - 16. januar 2018 kl. 06:41 Af Poul Poulsen

Efter lang tids forarbejde ikke mindst fra lokalrådets side er fibernettet ved at blive rullet ud i Kalvehave, hvor beboerne får mulighed for at komme på hurtigt internet - i stedet for langsomme forbindelser via kobbertråde i telefonlinjerne eller mobile netværk, som svinger i hastighed.

- Ihærdighed har givet resultat, konstaterer Thomas Finke, der er formand for lokalrådet, som talrige gange har rykket for en løsning.

I denne omgang er det kun beboerne i Kalvehave, som får fibernettet. Tilslutningen var ikke stor nok i hverken Langebæk eller i det nærliggende sommerhusområde, til at Fibia ville gå i gang med anlægsarbejdet.

Derimod bliver muligheden for fibernet også ført til Balle.

Det lykkedes ikke at få støtte fra Statens Bredbåndspulje til projektet, men SEAS NVE, som står bag Fibia, har alligevel sat gang i projektet, som nu er gået i jorden. Gravearbejdet fortsætter til ind i marts - og Fibia oplyser, at det stadig er muligt at tilmelde sig.

Status for Kalvehave var lige før nytår 77 tilmeldte, som kan blive sluttet til det fibernet, der i forvejen var lagt ned langs Kalvehave Havnegade. I sommerhusområdet var det kun 14, som havde tilmeldt sig, og målet for Fibia var 36. I Langebæk havde 19 meldt sig som interesserede, og målet var 88.

Prisen for at komme på fibernettet i Kalvehave kom ned på 2000 kroner per husstand, som til gengæld skal forpligtige sig til et abonnement i seks måneder. Et abonnement, der kan udvides til også at omfatte en tv-pakke og fastnettelefoni.