Ifølge tirsdagens tal fra Statens Seruminstitut har 76,8 procent af Vordingborg Kommunes borgere påbegyndt vaccinen. 74,6 procent er færdigvaccinerede. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Fagfolk og borgmester i fælles bøn: Få nu det stik

Vordingborg - 08. september 2021 kl. 12:05 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Selvom der har været pæn tilslutning, er der brug for, at flere i Vordingborg Kommune bliver vaccineret mod Covid-19. Derfor går formanden for det lokale lægelaug, kommunens ledende sundhedsplejerske og borgmester Mikael Smed (S) nu ud med en fælles bøn.

- Vi opfordrer lige nu alle - både unge og voksne, der ikke allerede har fået vaccinen, til kraftigt at overveje at få den. Man bør tænke over, at fravælger man at blive vaccineret, så tilvælger man samtidig, at man udgør en større risiko for at smitte andre. Man bliver en bremse for at få opbygget flokimmunitet, siger Christian Jensen, privatpraktiserende læge i Præstø og formand for lægelauget i Vordingborg Kommune.

I sundhedsplejen er der i disse uger særligt fokus på at informere forældrene på skolerne om vaccinationstilbuddene. I sommers kom de 12-16-årige med i puljen af borgere, der tilbydes vaccinen. Sundhedsstyrelsen vurderer, at aldersgruppen kan være med til at holde smitten i gang - derfor er de 12-16-årige vigtige at få med, siger Vibeke Fogh, ledende sundhedsplejerske i Vordingborg Kommune

- Heldigvis kan vi se, at de er ved at komme med. Cirka seks ud af 10 i aldersgruppen har allerede nu fået vaccinen, men vi skal have lidt flere med, hvis vi for alvor skal stoppe udbredelsen, fastslår Vibeke Fogh.

Også fra borgmester Mikael Smed lyder en opfordring til at lade sig vaccinere.

- Borgerne i vores kommune har været rigtig gode under coronaen både til at overholde de mange restriktioner og til at lade sig vaccinere. Men vi mangler stadig at få lidt flere med - ikke mindst de unge - hvis vi skal holde smitten stangen ind over efteråret og vinteren, siger han.