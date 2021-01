Fagchef: Vi kigger på det til foråret

Hun kan ikke på stående fod sige, hvornår der sidst er kørt grus på stien. Men hun mener ikke, at det vil give mening at tage ud og kigge på stien lige nu.

Dels er det for vådt. Dels risikerer man, at et ordentligt regnskyl ødelægger det hele, hvis man laver vedligeholdelse eller forbedringer nu.

Hun tilføjer, at er det indenfor det afsatte budget ikke muligt at sikre tilgængelighed for kørestole på vandreruter. I stedet henviser kommunen til, at folk i kørestole vælger andre stier og veje, der er egnet til det.