Se billedserie Kommunens fagchef Mette Christensen fra Byg, Land og Miljø viser et par af de fremmødte, hvordan man korrekt udfylder en byggeansøgning. Foto: J.C. Borre Larsen

Fagchef: Vi får mange ansøgninger med fejl

Vordingborg - 31. august 2020 kl. 05:06 Af J.C. Borre Larsen

Åh, hvorfor skal det dog tage så lang tid for kommunen at give tilladelse til at bygge en carport?

Det spørgsmål har de nok hørt et par gange i kommunens afdeling for Byg, Land og Miljø i Langebæk, der behandler byggesagsansøgninger.

Den hyppigste årsag ligger såmænd hos afsenderne.

- Vi modtager rigtig mange ansøgninger med fejl, og så er det forfra, siger fagchef Mette Christensen.

Forleden inviterede kommunen til fyraftensmøde, hvor man kunne få tips og tricks til at udfylde de ofte komplicerede formularer, så man undgår irriterende forsinkelser.

- Jeg kan godt forstå med alle de regler og oplysningskrav, at det er svært for almindelige borgere at udfylde byggeansøgningerne. Det kræver ofte en rådgiver, erkender Mette Christensen.

En stor pukkel Byg, Land og Miljø modtager årligt 750 årlige ansøgninger.

Nye strikse regler for bygningsreglementet i 2018 betød, at medarbejderne ikke kunne følge med, sagerne hobede sig op, og især erhvervsdrivende blev trætte af ventetiden.

Det slog blandt ud i Dansk Industris årlige rangliste over erhvervsklima. Her fik Vordingborg Kommune én på tuden i form af en bundplacering, ikke mindst på grund af de lange sagsbehandlingstider. Men nu er kommunen kommet i bund med de store bunker.

- Sagsbehandlingstiderne er støt faldende, siger Susan Thydal (S), formand for Turisme, Udvikling og Erhverv.

Som politiker har hun fået høvl for den lange ventetid.

- Vi har lyttet til kritikken, og vi har sat gang i en række initiativer på byggesagsområdet, lyder det fra Susan Thydal.

Mere brugervenligt Hun peger på, at politikerne har afsat penge til en ekstra byggesags-behandler, de interne arbejdsgange er ændret, så ansøgere hurtigere får feedback, og på bibliotekerne i Vordingborg, Præstø og Stege kan man møde en byggesagsbehandler.

Endelig har kommunen udarbejdet en byggeguide, der gør det nemmere at gennemskue, hvordan en byggeansøgning skal udfyldes.

Her er der blandt andet tjeklister, ordforklaringer og gode råd til at komme godt i gang med et byggeprojekt.

Derudover råder Mette Christensen også til at ringe, før man går i gang.

Byggeansøgninger Afdeling for Land, Byg og Miljø består af fem »almindelige« byggesagsbehandlere og to på erhvervsområdet, der også tæller en blæksprutte, som bl.a. screener ansøgninger for at opsnappe fejl.

Afdelingen modtager 750 byggeansøgninger om året.

Ifølge en aftale mellem KL og staten er servicemålet for simple konstruktioner i en-familiehuse 40 dages behandlingstid og 50-60 dage for erhverv og etagebyggeri. - Få en forhåndsdialog med os. Så er der større chancer for, at vi har en fuld oplyst byggeansøgning, og så går det hurtigere med tilladelsen.