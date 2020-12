Arbejdet med den nye Storstrømsbro er nu for alvor kommet i omdrejninger. Den første bropille blev for nyligt sænket på plads ud for Falsters kyst. Nu bliver sikkerheden omkring brobryggeriet dog kritiseret. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Fagblad: Arbejdsulykker ryger i glemmebog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fagblad: Arbejdsulykker ryger i glemmebog

Vordingborg - 23. december 2020 kl. 05:30 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Der var glæde og stolthed, da den første bropille til den nye Storstrømsbro i sidste uge blev sænket ned på havbunden ud af for Falsters kyst. Men i kulissen ulmer uroen. Flere bygningsarbejdere, der har været ude for arbejdsulykker på bro-fabrikken på Masnedø, står nu frem og fortæller, at arbejdsulykker enten ikke er blevet anmeldt eller ikke bliver indberettet i strid med reglerne. Det skriver Fagbladet 3F.

- Jeg blev skadet på byggepladsen, hvor jeg fik to store splinter fra noget trykimprægneret træ i min finger. Det hævede meget op, og jeg endte med at måtte indlægges til medicinsk behandling. Jeg gik ud fra, at firmaet anmeldte det, som de skal, men opdagede efter lang tid, at min skade slet ikke var blevet indberettet, siger Kim Hjembæk, der er ansat som arbejdsmand af det italienske Storstrøms Bridge Joint Venture (SBJV), der er hovedentreprenør på det store brobyggeri til Fagbladet 3F.

Ulykker under radaren Fagbladet forklarer, at Kim Hjembæks fagforening først 10 uger efter arbejdsskaden blev opmærksomme på, at SBJV ikke havde anmeldt skaden.

Ifølge lovgivningen skal arbejdsgiveren ellers anmelde arbejdsskader til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring senest ni dage efter ulykken.

- Vi hjalp Kim, og anmeldte hans skade for ham, siger Finn Jensen, der er faglig sekretær i 3F Guldborgsund til Fagbladet 3F.

- Men hans sag er desværre ikke den eneste. Jeg har kendskab til i hvert fald seks medlemmer, hvor firmaerne på Storstrømsbroen ikke har anmeldt deres skader, som de skal. Det er bekymrende, og jeg er bange for, at der er et stort mørketal, hvor arbejdsulykker bliver holdt under radaren, fortsætter fagforeningsmanden.

Hentet af ambulance En anden bro-arbejder, som fagbladet har talt med, er Peter Henriksen, der er kranfører og arbejdsmiljørepræsentant. Han var i begyndelsen af november ude for en arbejdsulykke, hvor han fik sin højre hånd alvorligt klemt i en krankæde.

- Jeg blev skadet, mens jeg var på arbejde og hentet af en ambulance på byggepladsen, så der var ingen tvivl om, at der var en arbejdsulykke, og som skulle behandles derefter. Alligevel fik jeg en meddelelse om, at det ikke ville blive behandlet som en arbejdsskadesag, fortæller Peter Henriksen til fagbladet.

Det viste sig, at SBJV havde anmeldt ulykken, men oplyst til myndighederne, at sagen ikke skulle behandles efter arbejdsskadeloven. Det betyder i praksis, at sagen ikke blev indberettet til SBJV's forsikringsselskab.

- Hvis ulykken ikke anmeldes som arbejdsskade, risikerer tilskadekomne at gå glip af erstatning, forklarer afdelingschef i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Birgitte Kamstrup til fagbladet 3F.

Det var angiveligt først efter pres fra 3F, at SBJV anmeldte Peter Henriksens ulykke som en arbejdsskadesag.

Peter Henriksen er stadig sygemeldt og har nedsat funktion i sin hånd.