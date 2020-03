De frivillige på Færgen Møn kan ikke længere have én fælles ugentlig arbejdsdag, men må sprede det ud over hele ugen for ikke at være for mange ad gangen. Arkivfoto: Lene Egeberg

Færgen Møn er i kapløb med tiden

Vordingborg - 30. marts 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke så ligetil at være skibsredder for tiden, og det gælder også for folkene bag Færgen Møn, som lige nu går en usikker sæson i møde.

- Vi aner ikke, hvornår vi kommer ud at sejle, siger Karsten Sørensen, formand for bestyrelsen for Færgen Møn.

Men uagtet coronakrisens hærgen, har de frivillige bag færgen opgaver, der ikke kan udsættes. De er derfor i fuld gang med at klargøre færgen til det værftsbesøg, der længe har været planlagt på Stege Skibsværft til lige efter påske.

- Vi har i lang tid haft en aftale med værftet om, at færgen skal lægges op dagen efter påske. Det kan vi ikke lave om på, for værftet er ellers booket indtil september, siger Karsten Sørensen.

Derfor må de frivillige arbejde videre på færgen, men det sker under andre omstændigheder, end de ellers har været vant til. Det plejer nemlig at fungere sådan, at man har en fælles arbejdsdag hver mandag, men da det ofte vil betyde, at flere end 10 er samlet på samme tid, er arbejdsdagene nu spredt ud over hele ugen.

Når færgen er færdig på værft, er det meningen, at Søfartsstyrelsen skal gennemføre et bundsyn, før færgen kan godkendes til årets sejlads. Den del er der dog også usikkerhed om, da det endnu ikke vides, om Søfartsstyrelsen overhovedet kan komme til den tid.

- Men ellers må de dispensere, så vi tager nogle billeder på land, efter færgen er totalt rengjort med højtryksspuler. Omvendt har vi for et år tilbage selv fået lov til at gennemføre inspektionen, så det kan måske også være en mulighed, siger Karsten Sørensen.

Det helt store spørgsmål er dog, om - og i hvilket omfang - Færgen Møn kan komme ud at sejle med passagerer i år. Hvis coronakrisen trækker ud med fortsatte restriktioner, eller hvis turisterne holder sig væk, selv når krisen ebber ud, så kan det få voldsomme konsekvenser for den gamle færge.

- Vi er helt og aldeles afhængige af de indtægter, vi får fra at sejle med passagerer, siger Karsten Olsen.

- Vi kunne spare mange penge på at lægge færgen op, men det er så også langt vanskeligere at få den godkendt til sejlads igen bagefter, siger Karsten Sørensen, der derfor stadig håber, at situationen løser sig.

- Vi håber at sejle fra maj - men vi tvivler nok lidt på det, siger han.