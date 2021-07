Kokainen gav manden en måneds ubetinget fængsel, men derudover kom volden og truslerne. Modelfoto: Jens Wollesen

Fængsel til voldsmand og kokainsælger

Vordingborg - 09. juli 2021 kl. 05:13 Af Claus Vilhelmsen

En nu 22-årig mand fra Præstø er ved Retten i Nykøbing Falster blev idømt tre måneders fængsel for at slå, sparke, skubbe og give skaller og efterfølgende true ofret til tavshed. Men hertil kommer et ældre forhold, hvor manden er blevet taget på fersk gerning med kokain til videresalg.

Voldsorgiet fandt sted nytårsmorgen ved sekstiden, og det var hans kæreste, det gik ud over. Ifølge anklageskriftet havde han givet hende to skaller i hovedet og flere slag or spark på kroppen, hvorved hun fik en flænge i hovedet.

Han blev dog »kun« dømt for at have givet hende et enkelt spark, et slag og flere skaller i hovedet.

- Han nægtede sig skyldig, men retten lagde vægt på hendes forklaring og rapporten fra hospitalet, forklarer anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Freja Moesgaard.

Manden blev også dømt for trusler, for ifølge kvinden havde han efter at have slået hende truet hende til tavshed. Han sagde noget i retning af:

»Hvis du ringer til politiet, bliver det værst for dig selv«.

Da sagen kom for retten forleden, havde han også en gammel sag ventende på sig.

9. november 2019 blev han nemlig snuppet af politiet i Grønnegade i Næstved med tre salgsposer - de såkaldte pølsemandsposer - på sig. I poserne lå i alt 3,1 gram kokain.

Fanget i den form bliver det ikke regnet som stoffer til eget brug, men narkotika til videreoverdragelse. Med andre ord salg.

- Det blev han også dømt for, og ud af de tre måneders fængsel, han fik, var den ene måned ubetinget, og det var for narkotikaen, siger Freja Moesgaard.

Han erkendte i øvrigt at have været i besiddelse af kokainen, men det var vel også svært andet, da han blev taget på fersk gerning.

Volden mod sin kæreste - nu ekskæreste - blev takseret til 60 dages betinget fængsel med et tillæg af 80 timers samfundstjeneste.