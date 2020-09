Bogø Kostskole blev bedraget for næsten 750.000 kroner. Foto: Lene C. Egeberg

Fængsel til bedragerisk bogholder på kostskole

744.269,75 kroner. Så mange penge blev Bogø Kostskole bedraget for af den tidligere bogholder over et års tid.

I perioden 05.05.17 - 27.07.18 stjal bogholderen pengene ved at overføre dem til sin egen eller sin samlevers konto. Bedrageriet blev gennemført ved at undlade at betale de regninger, der kom ind og i stedet tage penge selv. Det skete ikke under 26 gange.