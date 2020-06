HEP Møbler fik smadret en butiksrude til en værdi af næsten 30.000 kr. som en del af de fire unges hærværksrus. Foto: Lars Christensen

Fængsel og behandling til fire unge for trusler og hærværk

Vordingborg - 28. juni 2020

En serie af hærværk i Vordingborg by blev forleden rullet op over en hel dag ved Retten i Nykøbing Falster.

På anklagebænken sad en 21-årig og en 18-årig fra byen, en 15-årig fra Stege og en 21-årig fra Fakse Ladeplads.

Det meste af hærværket foregik 10. oktober 2019 meget tidligt om morgenen og gik ud over seks biler i Valdemarsgade, på Kvicklys p-plads ved Prins Jørgens Allé og Falunvej.

Ud for Falunvej 8 forsøgte de fire unge at starte en personbil, der bestemt ikke var deres. Om de har troet, at der ikke er politi på politistationen, der ligger skråt over for, om natten, er uvist, men det var i hvert fald der, de blev standset i deres ødelæggelser den nat.

Flere skader kom til

Efter lovens lange arm havde fået fat i kraverne på dem, blev det klart, at de havde meget andet hærværk på samvittigheden.

Samme nat havde de været omkring Valdemarsgade ved Vævergangen, hvor de molesterede fire personbiler.

En fik knust forruden, en anden sideruden, en tredje fik to ridser i en af de forreste sideruder, og en fjerde blev fundet med et punkteret bagdæk.

Ubetinget fængsel

Da de var færdige med bilerne, gik de videre op mod Kvickly, men på vejen ligger HEP Møbler.

Den 21-årige fra Vordingborg syntes, det var sjovt at kaste en sten gennem en stor butiksrude, og derefter sparkede han resten af ruden ind. Dermed anrettede han skade for 29.875 kr.

Da han havde en betinget dom i forvejen, fik han i den nyeste retssag en fællesstraf på fem måneders ubetinget fængsel. En del af straffen fik han dog også for at have væltet en knallert, sparket til den og vredet i ratlåsen på den 10 dage før.

Behandlingsdom

De fire unge gik nu videre til parkeringspladsen ud for Kvickly og Fakta.

Her gik det ud over en personbil, som fik stukket hul i det ene fordæk, og sidespejlet fik sig også en tur.

Kun de to af dem udførte hærværket, men da de to andre var til stede, understøttede de hærværket ifølge anklageskriftet.

Ham, der skar fordækket op, er en 18-årig fra Vordingborg, som en god måneds tid før havde fået en behandlingsdom. Det viste sig senere på natten, da de fire blev snuppet af politiet på Falunvej, at han havde både en springkniv og et knojern på sig. Han endte med at få endnu en behandlingsdom.

Betinget fængsel

Den 21-årige fra Fakse Ladeplads fik 50 dages betinget fængsel. Han havde ellers tilbage i september 2019 truet en anden person på Messenger, hvor han skrev: »Jeg smadrer dig, bare vent, jeg finder dig, og så knækker jeg nakken på dig. Det er utilsigtede trusler og kan godt give ubetinget fængsel. Men han slap med en betinget dom med en prøvetid på et år på grund af sine gode personlige forhold.

Den sidste er den 15-årige fra Stege. Han havde været med til hærværket på bilerne og knallerten ud for Vordingborg Station 10 dage før. Han slap med en betinget som på 30 dage med et års prøvetid på grund af sin unge alder.