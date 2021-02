Den 22-årige måtte en tur i Retten i Nykøbing Falster, hvor han blev dømt for trusler og hærværk. Foto: Claus Vilhelmsen

Fængsel for dødstrusler mod ekskærestes far

Vordingborg - 14. februar 2021

En 22-årig mand var bestemt ikke tilfreds med, at hans kæreste ikke længere ville være kæreste med ham, og han opsøgte hende på en adresse et sted på Jungshoved.

Kæresten var flyttet hjem til sin far og farens kæreste, så for at tale med sin ekskæreste, måtte den unge mand gennem de to.

Men ekskæresten ville ikke tale med ham, og pigens far ville heller ikke lade den 22-årige komme tæt på sin datter.

Han stillede sig imellem, og det gjorde hans kæreste også. Den unge mands ekskæreste befandt sig i et andet rum og kom ikke ud.

I stedet for at gå med uforrettet sag, udviklede situationen sig. Den 22-årige hidsede sig op, og det kulminerede med, at han råbte til parret, at han ville slå dem ihjel.

Det er trusler efter straffelovens § 266, og derfor havnede han - efter en politianmeldelse - i Retten i Nykøbing Falster i sidste uge.

Han var også anklaget for at have truet med en pistol eller noget lignende, men det kunne anklagemyndigheden ikke bevise.

Dødstruslerne blev han dog dømt for, og det gjorde heller ikke sagen bedre, at han efter at have gået ud af døren knuste en rude i hoveddøren, en rude ind til soveværelset og en rude i vinduet ind til stuen.

Trusler og afpresning

Hændelsen skete 27. november sidste år. Politiet tog ham med den pågældende dag, men han var ikke varetægtsfængslet, da han mødte op i retten.

Imidlertid havde han en betinget dom for afpresning på sit cv, og prøvetiden var ikke overstået.

- Derfor fik han en fællesstraf på fire måneders ubetinget fængsel, oplyser Mathias Vestergaard Andersen, anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som førte sagen.