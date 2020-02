Kjeld Sørensen, Ulrik Bonnerup og Karen Margrethe Duch stod torsdag klar med blandt andet en dampende gryde millionbøf. Foto: Lene C. Egeberg

Fællesspisning mod madspild

Vordingborg - 14. februar 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke fælles aktiviteter, der normalt er i underskud på Bogø, men der kan åbenbart altid komme nyt til. I hvert fald har et trekløver bestående af Kjeld Sørensen, Karen Margrethe Duch og brugsuddeler Ulrik Bonnerup fundet sammen om et nyt initiativ, som ikke blot har et godt formål, men også styrker fællesskabet på øen.

De tre er gået til kamp mod madspild, men hvor andre byer landet over - blandt andet i Stege - arrangerer det med uddeling af overskudsmad, så går man på Bogø skridtet videre og tilbereder maden, som derefter serveres ved fællesspisninger i Bogø Forsamlingshus.

Torsdag aften var anden gang, man mødtes på denne måde, og menuen stod på hønsesalat, millionbøf med mos og hjemmebagte flutes til gæsterne.

- Vi har sat grænsen ved 40 personer, for det skal heller ikke være for stort. Det skal være hyggeligt og intimt, siger Kjeld Sørensen.

Det er Dagli'Brugsen Bogø, som donerer butikkens overskudsvarer til initiativet. Det sker i det omfang, varer bliver kasseret fra butikken, hvorefter de ryger i fryseren - og tages op igen, når der er nok til et godt måltid til 40 personer.

- Det går op og ned, hvor meget vi har i overskud, siger Ulrik Bonnerup, der anslår, at der til torsdagens middag nok var doneret omkring 15 kilo mad primært i form af hakket oksekød og kylling.

Dagli'Brugsen Bogø medvirker i forvejen i et madspildsinitiativ centreret omkring app'en Too Good To Go, hvor brugerne kan holde sig orienteret om, hvad der er af overskudsmad i butikken en given dag. Maden samles så i poser, der kan hentes i forretningen for 20-25 kroner hver dag efter 16.30.

Men selv med dette initiativ er der altså stadig mad, der ikke bliver solgt inden sidste salgsdato, og så er det, Ulrik Bonnerup kontakter Kjeld Sørensen og Karen Margrethe Duch, der står for at planlægge menuen og lave maden. Tanken er ikke mindst at få lokket nogle af øens ældre og enlige til, som normalt ikke kommer så meget ud, og derfor sørges der også for transport til og fra forsamlingshuset.

- Både Kjeld og jeg er gode til at lave mad - Kjeld er uddannet kok - og det giver os nogle flere strenge at spille på i forhold til, at nogen får udleveret et pose råvarer, som de måske så ikke helt ved hvad, de skal lave af, siger Karen Margrethe Duch.

Bogøboerne mødes i forvejen jævnligt til måltider arrangeret af foreningen Bogø Køkkenet, men trekløveret bag det nye initiativ frygter ikke, at de to arrangementer kommer i vejen for hinanden.

- Vi er også selv med i Bogø Køkkenet. Men det her er kun møntet på madspild, og det ville heller ikke fungere at planlægge det til arrangementer med Bogø Køkkenet, da vi ikke kan vide, hvor hurtigt fryseren bliver fyldt op, siger Kjeld Sørensen.