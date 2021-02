Poul Hauge Jensen sætter stor pris på det sociale netværk, han har fået gennem Mænds Fællesskaber. Her er han med i en gruppe for mænd med interesse for både. Hans egen båd ligger normalt i Præstø havn. Foto: Mille Holst

Fællesskab mellem mænd er noget særligt

Vordingborg - 19. februar 2021 kl. 12:21 Af Mille Holst

Det kræver is i maven at kaste sig ud i noget nyt og sammen med mennesker, man ikke kender i forvejen. Men for Poul Hauge Jensen har det været guld værd at gøre det. Da Poul Hauge Jensen for tre år siden gik på pension, gik der ikke ret lang tid, før både han og hans kone syntes, at der skulle ske noget nyt. De trængte til at se nogle flere mennesker og ikke altid gå op og ned ad hinanden.

Sidste år kom Poul så med i Mænds Fællesskaber, et projekt, der blev startet på baggrund af svarene fra en tidligere sundhedsprofilundersøgelse, hvor mange borgere, gav udtryk for, at de gerne ville være mere sammen med andre.

Dét fællesskab er guld værd for ham.

Kendte ingen i forvejen - Vi har meget til fælles, mener Poul Hauge Jensen, der på biblioteket fandt en pjece om Mænds Fællesskaber og straks faldt for initiativet.

Selvom han allerede havde besluttet sig for, at der skulle ske noget nyt, så skulle han alligevel lige overvinde "frygten" for at kaste sig ud i noget nyt.

- Jeg havde da lidt ondt i maven. Jeg kendte ikke nogen i forvejen, siger han, men fortæller at det omvendt ikke er første gang, han gør noget lignende.

- Da jeg en gang var ufrivilligt arbejdsløs, meldte jeg mig til en daghøjskole. Der mødte jeg min kone, fortæller han og har også en gang været i kibbutz i Israel.

- Man må gøre noget, konstaterer han.

Mænd er svære Poul Hauge Jensen ved fra sit tidligere arbejde som bibliotekar, at netop mænd er svære at få til at melde sig til noget. Netop derfor er Mænds Fællesskaber et særlig vigtigt initiativ, mener han.

- Jeg synes, det er vigtigt. Det er rart at komme ud og få nogle nye bekendtskaber og nye erfaringer, siger han og er samtidig glad for at Mænds Fællesskaber ikke forpligter på samme måde som eksempelvis en forening.

- Man melder sig til forskellige aktiviteter, fortæller han og deltager selv hver mandag - såfremt han på nogen måde kan - i Mænds Fællesskabers gåtur og er desuden med i en fast båd-gruppe, der mødes en gang om måneden.

- Jeg lægger flest kræfter i bådgruppen, siger han og fortæller, at de er omkring ti personer i dén gruppe.

- Nogen af dem er velbefarne sejlere, andre er nybegyndere og andre igen har aldrig sejlet, men påtænker at investere i en båd.

I bådgruppen er både nogen med forstand på sejlbåde og nogen med erfaring med motorbåde og mændene udveksler gerne erfaringer og råd med hinanden.

- Vi har brugt meget tid på, at afstemme forventningerne, hvad det er, vi vil med gruppen, og hvad vi har af baggrund, så vi kan bruge hinanden og hjælpe hinanden, fortæller Poul Hauge.

For eksempel kom de hver især med input til en lang liste over, hvad de gerne ville med gruppen. Den liste bruger de nu som en form for aktivitetsliste, som de kan plukke ud fra.

- Vi laver udflugter ud af huset, fortæller Poul og har således været på besøg i blandt andet Stege og Præstø havne, hvor guider har fortalt om byerne og gruppen har også besøgt Vejdirektoratets Besøgscenter Storstrømsbroen på Masnedø, hvor der bliver fortalt om byggeriet af den ny Storstrømsbro.

Fysiske og virtuelle møder - Det sociale er en stor del af det, siger Poul, der derfor er ked af at coronaen har lukket ned for de fysiske møder i Mænds Fællesskaber. Han mener også, det er coronaen, der er skyld i, at gruppen er skrumpet fra 50 til cirka 30 deltagere under nedlukningen. Men han håber, at folk vender tilbage, når man igen får lov til at mødes fysisk.

I mellemtiden har Mænds Fællesskaber taget initiativ til nogle online møder hver mandag klokken 10.

- Vi har downloadet Teams App, så sidder vi og snakker om løst og fast. De to seniorkonsulenter har lavet en quiz, hvor man kan vinde en præmie. Det gjorde jeg i øvrigt sidst, siger Poul Jensen glad, for det er ikke nogen lille præmie, synes han.

- Det er fint nok.

Går tur for snakkens skyld Mænds Fællesskaber arrangerer gåtur fra Viemose Egnshus hver mandag klokken 10.

- Så snakker vi sammen på kryds og tværs, siger Poul Hauge Jensen, der sætter pris på den ugentlige gåtur på cirka syv kilometer i lokalområdet.

- Nogen snakker om måske at henlægge turene til andre steder, så vi får set noget andet. Men problemet er egentlig, at vi ikke får set så meget, for vi går og snakker så meget, siger Poul og har derfor ikke specielt behov for at gåturene varieres.

Uforpligtende samvær Poul Hauge Jensen er stor tilhænger af Mænds Fællesskaber og den uforpligtende måde, det køres på.

Sidste år var fællesskabet finansieret af nogle puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, men siden udgangen af december er denne pulje lukket. Herefter drøftede man i Mænds Fællesskaber, hvordan man kunne fortsætte fællesskabet og det er endt med at Vordingborg kommune har overtaget initiativet og stiller de to seniorkonsulenter til rådighed, som også var med til opstarten af fællesskabet. Det glæder Poul Hauge Jensen, at Mænds Fællesskaber ikke endte med at blive en forening.

- Den løse struktur er jeg meget stor fortaler for. Man tilmelder sig fra gang til gang, siger han og fortsætter:

- Jeg kender godt det der organisatoriske arbejde i foreningslivet. Det er ikke det, jeg har behov for at bruge mine sidste år på.