Præstø Sejlklub har forkastet kommunens skitseforslag til Vandsportens By. - Det værste, der kan ske, er at man bygger en gang kommunale huse, hvor alle ligner hinanden, siger sejlernes formand Per Vesterholm.

Fælles klubhus i Præstø lider skibbrud

Vordingborg - 24. marts 2018 kl. 06:54 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Præstø Sejlklub bygger sit eget klubhus. Det står klart efter torsdagens generalforsamling, hvor medlemmerne skulle tage stilling til, om de bygge selv eller lægge 1,75-2 millioner kroner i medfinansiering af kommunens projekt Vandsportens By.

11 stemte for kommunens projekt, mens 36 fulgte bestyrelsens anbefaling om at bygge selv, skriver Sjællandske lørdag. Dermed udnytter sejlklubben den byggeret, de fik ved opløsningen af Præstø Søsportscenter.

- Vi varetager sejlklubbens medlemmers interesse. Vandsportens By kan sagtens fortsætte. Der er plads til begge projekter, fastslår sejlernes formand Per Vesterholm og tilføjer, at sejlklubben fortsat er indstillet på at holde dialogen åben om samarbejde med havnens øvrige aktører. De udgøres af Præstø Roklub, Præstø Kajak & Padleklub, Præstø Vinterbadeklub, Præstø Bådejerklub og Præstø Sport, der blandt andet organiserer fjordsvømning.

Med beslutningen får klubben en bygning på 250-300 kvadratmeter, hvoraf 150 kvadratmeter er til klubhus uden grejopbevaring. Huset indeholder køkken, toiletter, stort rum med mobile skillevægge, aktivitetsrum for unge, undervisningsfaciliteter, vintertræningsfaciliteter, terrasse og omklædningsrum.

Rammerne er fastlagt på baggrund af en medlemsundersøgelse.

- Det, der er fremlagt indtil nu, er et skitseforslag. Næste skridt bliver at få det endelige projekt fastlagt med en endelig pris og - hvis vi kan nå det - hvem der skal bygge. Hvis vi er klar med det endelige projekt til efteråret, kan vi beslutte det på en ekstraordinær generalforsamling dér. Ellers skal det senest besluttes på generalforsamlingen i foråret 2019, siger Per Vesterholm.

Per Vesterholm vil ikke gisne om, hvornår et nybyggeri kan stå færdigt - kun at man går i gang med det samme, når det endelige projekt er vedtaget.

Præstø Sejlklubben har en egenkapital på 6.181.259 kroner, hvoraf 6.067.479 er anført som likvide midler.

