Se billedserie Trafik og Ejendomme laver om på Rådhusparkens udseende for at mindske kriminalitet i området. Kommunens planafdeling, der blandt andet med byudviklingsprojektet De Røde Løbere har lagt et stort arbejde i parkens udformning, er ikke blevet taget med på råd. Foto: Michael Thønnings

Fælder i parken uden at høre politikere og byplanlæggere

- driftsafdeling tager sagen i egen hånd

Vordingborg - 18. december 2020 kl. 07:59 Af Mille Holstmille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Hærværk og kriminalitet er et stigende problem i Vordingborg kommune. Problemerne har nu fået den konsekvens, at Trafik og Ejendomme ændrer Rådhusparkens udseende: Hække fjernes og buskads og krat beskæres kraftigt. Hverken politikere eller kommunens planafdeling har været inde over beslutningen om at ændre på parken. I Rådhusparken i Vordingborg, har der gennem en længere periode været udfordringer med uhensigtsmæssig adfærd og hærværk. Derfor har Vordingborg Kommune, i samarbejde med politiet og SSP (Skole, Social myndighed og Politi) planlagt forskellige tiltag. Disse skal være med til at sikre, at folk kan færdes trygt og roligt i Rådhusparken, og de besøgende ikke skal have en dårlig oplevelse, når de færdes i området.

I den forbindelse har kommunen fjernet hækken langs vejen, så parken er blevet mere åben. Også buskads rundt om i parken samt på stien mellem parken og Prins Jørgens Alle er blevet beskåret, så man ikke kan skjule sig i krattet, og også shelterområdet vil blive tilpasset, så der ikke er skjulesteder omkring pladsen længere.

BS Landskabspleje A/S, der har stået for fældningen, påpegede overfor avisen, at de regnede med en uges arbejde med fældning af hæk og udtydning, stitilpasning og beskæring af en række af træerne i parken.

- Vi gør det for at styrke og understøtte oplevelsen af tryghed, fortæller Lise Hansen Thorsen fra kommunens afdeling Trafik og Ejendomme, der ikke har haft beslutningen om den markante ændring af parkens udseende oppe at vende politisk. Heller ikke kommunens planafdeling har forinden hørt om nedskæringen af hækkene eller ændringer i parken, som de ellers har brugt mange timer på at udvikle og tilpasse de seneste år.

- Det er jeg overrasket over (fældningen, red.). Jeg har ikke hørt de skulle fælde hækken, men vi kigger på det, siger Philippine Schollain, der er tovholder på byudviklingsprojektet "De Røde Løbere", hvor Rådhusparken netop var et særligt element og et af hovedprojekterne, som man udviklede sammen med de unge og uddannelsesinstitutionerne.

Hun påpeger således at især de nyplantede kirsebærtræer har stor betydning og at hvis der laves nye stier, så ville det normalt have være noget, de skulle være inde over i planafdelingen.

- Men vi har ikke hørt noget, siger hun.

BS Landskabspleje A/S har fået opgaven med

blandt andet at fjerne hækken omkring Råshusparken.

Foto: Michael Thønnings



- Vi har mandat til at gøre det vi gør, siger Lise Thorsen, og påpeger, at det ikke er noget nyt, at krat, buske og kroge giver en oplevelse af utryghed. Men hun er samtidig bevidst om, at det arbejde, hendes afdeling netop ar udført, ændrer parkens udseende markant.

- Herlighed og skønhed i en park er jeg med på; det ligger mig meget på sinde, men der er også nogle sociale hensyn, der skal vægtes - og også kriminelle hensyn; så der er afvejninger, siger Lise Thorsen og siger om fældningsarbejdet i Rådhusparken:

- Vi fjerner hæk, men er der noget, der er forkert her, så må vi reetablere den igen eller gøre noget andet.

Kommunen har dog ikke nogen planer om at erstatte det, der fældes og skæres bort, med noget andet.

- Vi har ingen plan om, at der skal gøres noget andet lige nu, men det er relevant at kigge på senere, siger Lise Thorsen, der gerne vil være med til at gentænke Rådhusparken i forhold til borgernes adfærd.

- Det vil jeg elske og synes det er enormt sjovt, men det kræver selvfølgelig nogle midler, siger hun.

Toilettet ved Borgercentret i Vordingborg har

været lukket på grund af hærværk. På døren

henvises til det nye offentlige toilet på Voldgade...

men det blev også lukket på grund af hærværk

næsten samtidig. Foto: Mille Holst



Overvågning af toiletter De sidste par måneder har der generelt været en opadgående kurve for hærværk i Vordingborg Kommune. Det er gået hårdt ud over kommunens offentlige toiletter, som trods sms-låse alligevel er blevet vandaliseret af ukendte gerningsmænd. Derfor får tre toiletter nu permanent ændret åbningstider. Det drejer som om toiletterne i Vordingborg Stationsbygning, det nye toilet på Voldgade, samt toiletbygningen i Præstø Ventesal. Desuden kommer der videoovervågning, som skal være med til at forebygge indsatsen mod det stigende hærværk.

- Vi er desværre nød til at reducere åbningstiderne på tre af vores offentlige toiletter. Det gør vi for at minimere udgifterne til istandsættelse og oprydning, som vi desværre får flere og flere af. Det går særligt ud over vores offentlige toiletter. I slutningen af november måned åbnede vi et nyt offentligt toilet ved Voldgade i Vordingborg. Fire dage efter måtte vi lukke det igen, da det blev udsat for hærværk. Det samme skete sidste weekend med toilettet ved Præstø ventesal. Her har ukendte gerningsmænd flået inventar ned fra væggene og brækket vandrørene op. Derfor har vi været nødsaget til at lukke toilettet af. På Vordingborg Station er det samme sket, og dette endda gentagne gange. Vi når lige at åbne det efter renovering, så kan vi tilkalde håndværkerne igen. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at en lille håndfuld ødelægger tingene, så de ikke kan bruges af andre, udtaler Lise Hansen Thorsen og også formanden for Udvalget for Plan og Teknik, Michael Larsen (R) ærgrer sig over de økonomiske konsekvenser ved det omfattende hærværk:

- De penge vi kunne bruge til at forbedre tingene, dem skal vi i stedet for bruge på oprydning og renovering, siger han.

Forældre skal på banen Den markante stigning af hærværk i Vordingborg Kommune bekymrer politiet, hvorfor det har haft et ønske om at der blev gjort noget ved eksempelvis Rådhusparken i Vordingborg og at SSP, politi og kommune i fællesskab kan arbejde sammen om problemerne.

- Hos politiet ser vi med stor alvor på sagen. Derfor arbejder vi tæt sammen med SSP og Vordingborg Kommune, så vi kan få løst problematikken omkring den stigende grad af hærværk. Vi patruljerer oftere i området, vi taler med de unge, og det samme ved jeg medarbejderne hos SSP gør, lyder det fra Helle Kristoffersen, leder af lokalpolitiet i Vordingborg.

- Men det kræver også en indsats i de unges netværk. Min opfordring vil helt klart være, tal med dit barn, snak om adfærd, tal om de økonomiske konsekvenser deres adfærd har, som også kan få strafferetslige konsekvenser, med indflydelse på den unges straffeattest, slutter Helle Kristoffersen.

Der er nu helt åbent ind til Rådhusparken.

Foto: Michael Thønnings