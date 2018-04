Borgcenterleder Thomas Tram Pedersen viste tv-vært Sofie Østergaard og et filmhold fra DR rundt, da de forleden optog videoklip som optakt til »Guld i købstædernes« besøg i byen.Pressefoto

Få vurderet dit »guld« i købstaden

Vordingborg - 13. april 2018 kl. 19:24

DR's populære vurderingsprogram »Guld i Købstæderne« besøger Vordingborg denne weekend, og både lørdag og søndag kan man lægge vejen forbi Danmarks Borgcenter for at få vurderet sine ejendele af eksperter. DR har på forhånd besøgt Vordingborg for at lave en række optagelser, der skal vises mellem vurderingerne.

- De var her mandag og tirsdag og optog forskellige steder i byen, forklarer borgcentrets leder Thomas Tram Pedersen, der har vist filmholdet rundt sammen med museumsinspektør Berit Christensen.

- Men det er ikke kun borgcentret, det kommer til at handle om. De har blandt andet også hørt om storstrømsbroen, om Masnedøfortet og Stars. Det kommer til at få stor værdi for kommunen, forklarer han.

Det er DR selv, der henvendte sig til Borgcentret for at få lov til at filme det populære tv-program der, forklarer Thomas Tram Pedersen.

DR tager imod gæster begge dage fra 10 til 15. Ankomstområdet er i borgcentrets café, hvor eksperterne kigger på de medbragte ting første gang. Inde i udstillingen vil selve vurderingerne finde sted, og længere inde i udstillingen er der gjort klar til de gæster, der gerne vil forsøge at sælge deres medbragte genstande.

Besøget i Vordingborg er første stop på turen for programmets nye sæson, der skal sendes til sommer. Her vil Vordingborg efter planen være basen for to af programmets afsnit.