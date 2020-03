Nu er man gået i gang med et bygge det første fundament til bropillerne. Foto: Lars Christensen

Få arbejdsulykker på bro-byggeriet

Vordingborg - 06. marts 2020 kl. 19:00 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lang række påbud fra arbejdstilsynet har gennem de seneste måneder tegnet et billede af en livsfarlig byggeplads ved Storstrømsbro-byggeriet.

Men faktisk er der langt bedre styr på sikkerheden på byggepladsen, end de mange påbud giver udtryk for.

SBJV, selskabet bag byggeriet af den nye storstrømsbro, ligger nemlig langt under landsgennemsnittet for resten af bygge- og anlægssektoren i Danmark, når det kommer til arbejdsulykker, der resulterer i sygefravær.

Der blev i 2019 arbejdet 680.569 timer på broen, og i den periode var der blot syv arbejdsulykker som resulterede i sygefravær.

Landsgennemsnittet for ulykker i bygge- og anlægsbranchen i Danmark er 25,4 pr. million arbejdstimer, og det tilsvarende tal for SBJV i 2019 er på 11,4 ulykker pr. million arbejdstimer.

- Tallene bekræfter, at vi driver en sikker arbejdsplads, forklarer Emanuele Lancellotti, som er ansvarshavende direktør for SBJV.

- Der er helt berettiget stor offentlig interesse for arbejdsmiljøet på vores byggeplads. Vi er derfor glade for, at tallene for 2019 bekræfter, at vi har et meget lavt antal arbejdsulykker. Faktisk har vi mindre end halvt så mange arbejdsulykker som for andre tilsvarende arbejdspladser i Danmark, forklarer han.

Han glæder sig også over, at der stort set kun er tale om små skader. Den mest alvorlige arbejdsulykke var en person, der brækkede sin ene arm.

- Med over 600.000 timers arbejde bag os er det meget tilfredsstillende, at der kun er sket så få ulykker, og det lover godt for fremtiden, forklarer Emanuele Lancellotti.

Han håber nu på, at de få arbejdsulykker kan være med til at nuancere debatten om bro-byggeriet, der har været ramt af mange beskyldninger om farlige arbejdsforhold.

- Man kan ikke bare konkludere, at mange påbud betyder, at arbejdspladsen er »farlig«. Omvendt er vi meget bevidste om, at man heller ikke kan konkludere, at arbejdspladsen er »sikker« på trods af få ulykker. Et sikkert arbejdsmiljø handler om en systematisk arbejdsindsats hver dag. Vi mener, at man bør se på brobyggeriet med et mere balanceret og fair syn.