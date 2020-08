Se billedserie Lissi Lund, afdelingsformand for FOA Sydsjælland, adresserer en del af ansvaret til Christiansborg. Serviceloftet skal hæves, fastslår hun. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: FOA kritiserer: Der mangler hænder til de ældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FOA kritiserer: Der mangler hænder til de ældre

Vordingborg - 09. august 2020 kl. 18:30 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge Danmarks Statistik er andelen af borgere over 75 år i Vordingborg Kommune siden første kvartal 2009 steget med over 35 procent.

Samtidig er der ifølge nye tal fra FOA kommet syv procent færre sæt hænder omregnet til fuldtidsstillinger inden for det kommunalt ansatte social- og sundhedspersonale til at tage sig af de ældre.

Vordingborg Kommune bruger i forvejen færre penge pr. ældre end sammenlignelige kommuner og end generelt på landsplan. Det kan gøres bedre, mener Lissi Lund, lokalformand for FOA Sydsjælland.

- Der er travlt, og de ansatte er under stort pres. De vil gerne have mere tid til den faglige del, men de må gå på kompromis, forklarer Lissi Lund og fortsætter:

- Generelt er medarbejderne super dygtige og ansvarsbevidste. Men det betyder også, at mange går ned med stress. At arbejde med mennesker er ikke det samme som at arbejde med papkasser. Opgaverne kan ikke udsættes til i morgen.

Nødberedskab

De manglende hænder skyldes årelange besparelser men også store problemer med rekruttering.

Historier som dem om det massive omsorgssvigt på Plejehjemmet Kongsgården i Aarhus gør det ikke nemmere at få nye til at vælge faget.

Sidste sommer måtte ældreplejen i Vordingborg Kommune køre med nødberedskab, fordi der ikke var hænder nok at opdrive. I år har det ikke været et problem, men det er svært for de ansatte, erkender Mette Høgh Christiansen (S), formand for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre.

Driftomkostningerne falder. Vordingborg Kommunes

gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. ældre borger

følger nogenlunde niveauet for Region Sjælland.

Men regionens niveau ligger væsentligt det gennemsnitlige

niveau for sammenlignelige kommuner og for landet

som helhed. Illustration: Vordingborg Kommune



- Sidste år sendte vi informationsbreve ud for at fortælle, hvorfor borgerne ikke kunne få for eksempel rengøring til den ønskede tid. Jeg havde en borger i røret, der havde fået flyttet sin badetid. Det var hun ked af, fordi hun skulle til forskellige ting, fortæller Mette Høgh Christiansen, der opfordrede borgeren til henvende sig med sit specifikke problem til plejecentret. Hun hørte ikke mere.

- Vi må arbejde ud fra de vilkår, der er. Men vi er selvfølgelig optaget af, at de ældre får den service, de skal have, at de personligt har det godt, og at medarbejderne har det godt. Vi sætter altid den personlige omsorg højest.

Forskelsbehandling

Alligevel ringer alarmklokkerne hos Lissi Lund. Når en borger må kontakte en politiker for at få løst sit problem, er det ikke godt nok.

- De tilbud, man får, skal ikke afgøres af, hvilket postnummer man bor i. Der skal være samme service, uanset om man bor langs »Guldkysten« i Nordsjælland eller i Vordingborg. Det kan ikke være meningen, at en borger skal ringe til en udvalgsformand, fastslår Lissi Lund.

Ifølge FOA's tal var der i 2009 var 5,8 ældre pr. ansat i ældreplejen i Vordingborg Kommune. I 2020 er der 8,3 ældre pr. ansat.

- Hver medarbejder har fået betydelig mere at se til. Det bliver kun bedre, hvis man hæver budgetterne, så der bliver mere tid til at have fagfagligheden i højsædet. Det nytter ikke at spørge, hvordan borgeren har det, hvis man ikke har tid til at høre svaret, siger Lissi Lund.

Hun adresserer en del af ansvaret til Christiansborg. Serviceloftet skal hæves.

- Man definerer bedst, hvad god omsorg er, ved at tage udgangspunkt i, hvad man selv vil udsættes for eller lade sine forældre blive udsat for. Det er et pragtfuldt erhverv at have med mennesker at gøre, men de ansatte bliver slidt op. Det kunne gøres bedre - både lokalt og nationalt.

Gidsel

I Vordingborg Kommune har ældrechef Susanne Johansen og udvalgsformand Mette Høgh Christiansen gransket tallene. I årene 2009-2010 gennemgik området en større harmonisering. Den kostede medarbejdere.

- Efter sammenlægningen af de fire kommuner fandt man ud af, at der var meget stor forskel på, hvordan borgerne blev behandlet i forhold til serviceniveau på de enkelte centre. Da man harmoniserede, røg der en del chefer og områdeledere, fordi distrikterne blev større, fortæller Mette Høgh Christiansen og tilføjer, at man målte op til 33 procents forskel i serviceniveau.

Derfor indførte man BUM-modellen - en visitations- og økonomistyringsmodel, hvor pengene følger borgeren, og hvor »bestiller« og »udfører« holdes adskilt i forhold til »modtager«.

Blander æbler og pærer

Siden er alle ældre blevet behandlet efter samme økonomiske styring og servicepakker, og inden det blev lovpligtigt, indførte man desuden rehabiliterende pleje, der opretholder de ældres funktionsniveau, så de fortsat kan klare mange af hverdagens gøremål selv. Det holder dem i gang, giver livskvalitet - og giver lavere visitationsniveau.

Desuden har man politisk valgt at prioritere de ligeledes ikke lovpligtige caféer og aktivitetcentre på plejecentrene, der giver de ældre mulighed for at mødes, så funktioner vedligeholdes og ensomhed forebygges. Tilbudene er fortsat lukket ned på grund af coronaen, og allerede nu viser tallene, at mange ældre har mistet funktioner.

- Niveauet for værdig pleje er steget i takt med, at flere sundhedsydelser er blevet en del af ældreområdet, fastslår Mette Høgh Christiansen.

- Samtidig indførte vi i 2016 Vordingborg-modellen, hvor man kan få voksen- elevløn under uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Det betyder, at vi har medarbejdere med et højt fagligt niveau og mere end det, fordi de både har viden og modenhed.

Prioriterer sundhed

Trods kravet om at finde en samlet besparelse på 30 millioner kroner på det kommunale budget er der på området for pleje og omsorg næste år lagt op til en budgetforøgelse på 14,6 millioner kroner i Vordingborg Kommune.

Det skyldes en demografiregulering men ifølge udvalgsformanden også, at kommunalbestyrelsen ønsker et godt ældreområde.

Hvis alle de ressourcer, man bruger på rehabilitering, sundhed, caféer og aktivitetscentre blev flyttet over til ren pleje, ville borgerne tabe på det, siger hun.

- Det er en prioritering ikke bare at putte penge i at visitere til pleje men at have fokus på at vedligeholde funktioner. Vi har tilsyn og følger politisk op, hvis der er noget, der ser mærkeligt ud. Så jeg vil gerne stå på mål for, at jeg er sikker på, at alle vores medarbejdere gør deres bedste.

- Samfundet taler ældreplejen ned til bare at handle om bleskift. Og stort set hvert år må ældreplejen lægge ryg til at være avisstof i agurketiden. Ældreplejen bliver taget som gidsel.