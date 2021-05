Se billedserie Borgmester Mikael Smed (S) klipper båndet og byder elever og gæster inden for hos FGU?s nye gartneri. Foto: Cathrine Hasager

FGU køber gartneri

Vordingborg - 13. maj 2021 kl. 12:30 Af Cathrine hasager Kontakt redaktionen

Det røde bånd klippes over. Saksen holder borgmester Mikael Smed (S), der officielt åbner det nye gartneri hos FGU, Forberedende Grunduddannelse, torsdag den 6. maj klokken 11.30. Væksthuset skal nu fungere som gartneri, hvor eleverne kan lære om planter og natur, og hvor besøgende kan købe blomster til hjem og have. FGU købte den 1. januar 2021 hele matriklen på Bogøvej 5 i Vordingborg af kommunen. Inden da havde FGU lejet sig ind i bygningerne.

- Gartneriet er egentlig årsagen til, at vi købte hele grunden. Der stod bare en masse containere og ellers alt mulig andet opbevaring herinde, siger Elisabeth Dolmer, Skoleleder på FGU i Vordingborg, og tilføjer, at det var spild af gode muligheder. Derfor fik skolen også ansat en gartnerlærer, Per Rasmussen, som begyndte den 22. februar. Han har med sine nuværende 9 elever sørger for at få stablet et gartneri og en butik på benene inden den officielle åbning.

Pølser på grillen Elever fra FGU's gartnerhold samt otte andre værksteder er mødt op til den officielle åbning af deres nye gartneri. Men efter båndet er klippet og både borgmesteren, direktør for FGU Gert Møller samt skoleleder Elisabeth Dolmer har holdt deres velkomsttaler og byder folk ind i gartneriet, tynder mængden hurtigt ud. I laden, som ligger lige over for, fejres den officielle åbning nemlig med grillpølser, brød og kartoffelsalat, hvor eleverne lige kan nå at få en en gratis frokost inden deres pause er forbi. Og grillpølserne er helt velfortjente, mener Elisabeth Dolmer.

- Per Rasmussen og eleverne har lavet et fantastisk stykke arbejde, siger hun og fortæller, at eleverne også har været med til at hjælpe en anlægsgartner med planterne ude foran.

- Så de har kørt med jord og traktor og lærer at bruge alt muligt nyt, siger hun. Men det er ikke kun gartnerieleverne, som har haft en finger med i spillet om at få drivhuset klar til åbning. Lågen for enden af gartneriet er lavet af eleverne på smedeværkstedet, og så er tømrerværkstedet i gang med at lave nyt hegn til området. Så skolen har en masse forskellige værkstedet i gang på projektet, siger Elisabeth Dolmer, der også får sig en bid mad med borgmesteren og direktøren. Med hver deres grillpølse, taler de om de kommende ændringer til skolen.

Ombygninger på vej Hele den gamle plads rundt om FGU's bygninger på Bogøvej skal blive til et rart og imødekommende arbejds- og ungemiljø. Det nye gartneri er nemlig starten på en større renovering hos FGU i Vordingborg. Der kommer blandt andet en ny indkørsel, og så skal der skabes forskellige udendørsmiljøer, hvor der skal laves solsejl, borde og stole, så elevere har nogle gode udeområder, som kan bruges både til undervisning og i fritiden. Derudover skal der laves et område til salg af elevernes produktioner.

- Eleverne laver jo nogle fantastiske ting på alle værkstederne, vi har blandt andet et krea- og kulturværksted, som lige i øjeblikket laver en masse og tøj og smykker, som man gjorde i vikingetiden. Også de andre værksteder får muligheden for at sælge ud. Der vil blandt andet blive solgt både borde/bænke sæt og shelters eller eksempelvis fuglehuse, siger Elisabeth Dolmer. Hun mener nemlig, at det kan give eleverne en stor sejrs- og succesfølelse, hvis de får solgt noget af det, som de har lavet i deres skoletid.

- Det bliver over fedt, konstaterer Dolmer, som glæder sig til at se det færdige resultat af skolens forskellige renoveringer. Pengene, der tjenes ind fra salg af elevernes værker, vil gå til skolens faciliteter og renoveringer.