Eva og Alice genopliver brugsen

- Tanken var først at lave loppemarked i hele butikken, men så blev vi enige om også at prøve med en kiosk. Der skal være lidt til de lokale og sommerhusgæsterne, og det kunne da være lidt sjovt at gøre lidt her i området, forklarer Eva Mogensen, der selv flyttede til Jungshoved for fem år siden.

- Jeg har været bartender og Alice har været tolk. Så det har ikke ligget i kortene, at vi skulle blive kioskejere, men det er sjovt at prøve noget nyt, og modtagelsen har været fantastisk. Der har allerede været rigtig, rigtig mange mennesker forbi. Folk er så glade for, at der sker noget nyt her, forklarer Eva Mogensen, der også er glad for, at folk har taget idéen med at leje en hylde eller reol til sine lopper til sig.