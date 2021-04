Stifter Christina Præst Lorentzen har inspireret til navnet, da hun bliver kaldt Crispy af venner og bekendte. Arkivfoto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Et ton mad for en krone Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et ton mad for en krone

Vordingborg - 24. april 2021 kl. 09:10 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

I Mern og Lundby kan man hver uge hente gratis overskudsmad. Formand og stifter Christina Præst Lorentzen har tilbage i 2019 stiftet Crispys hjælpende hænder - stop madspild, hvor økonomisk ramte familier eller enlige kan hente mad. Ideen til konceptet fik Lorentzen, da hun flyttede til Vordingborg for otte år siden.

- Jeg så flere steder på Facebook, at folk efterspurgte gratis mad, siger hun. Derfor besluttede hun i første omgang at gå egne køkkenskabe igennem for at finde mad, hun kunne give væk. Efterspørgslen blev hurtigt stor, langt større end hvad Christina Præst Lorentzen selv havde forventet.

- Det var jo både godt og skidt, siger hun og forklarer, at hun var glad for at kunne hjælpe så mange borgere, men at det også var lidt sørgeligt, at der var så mange i kommunen, der efterspurgte gratis mad. Derfor besluttede Lorentzen, som er førtidspensionist, at bruge sin tid på at få skabt et reelt projekt, som både kunne hjælpe dem i kommunen, som ikke havde råd til mad, og som kunne bekæmpe madspild.

Ugepakker for børnene Hver uge kommer lokale forbi for at hente mad i et af de to lokaler i Vordingborg, hvor et hold på 16 frivillige hjælper Christina Præst Lorentzen. Her bliver det stillet madvarer op på borde formet som en stor hestesko, så man som besøgende kan gå rundt og vælge det, man har brug for.

- Vores hovedfokus er at hjælpe børnefamilier, der har en spæd økonomi, men vi har også nogle, der bare gerne vil bekæmpe madspild, siger Lorentzen. Fordi efterspørgslen er så stor i kommunen, blev det besluttet hos Crispys hjælpende hænder at lave såkaldte ugepakker. Her kan familier melde sig til, hvor de i en periode på 3 måneder kan hente en kasse mad hver uge, som bliver tilpasset det antal mennesker, der er i familien.

- Før corona var vi oppe på 19 ugepakker i kommunen, og så kommer der alle de løse, der henter mad i vores åbningstider. I alt giver Crispys hjælpende hænder gratis mad hver uge til omkring 90 familier, der henter i en af de fire steder, Crispys hjælpe hænder holder til - henholdsvis Mern og Lundby i Vordingborg samt Vallensbæk og Greve.

- Det er som regel spotvarer, som butikkerne ikke kan komme af med, siger Lorentzen. Hun forklarer, at det overskud, som heller ikke Crispys hjælpende hænder får afsat, går til dyrefoder.

- Vi har derfor stort set ikke noget affald andet end det emballage, som maden er pakket ind i, forklarer hun. Derfor nyder dyr af private ejere, blandt andet heste, tyrer og kaniner også godt at konceptet.

Et symbolsk beløb Som organisation, der har med madvarer at gøre, er man underlagt fødevarestyrelsens regler. Derfor er der for Christina Præst Lorentzen og sine frivillige en del arbejde i at følge disse regler. Grundet regler om donation af mad har Lorentzen aftalt, at hun betaler et symbolsk beløb, for den mad hun henter i butikkerne. Og vi taler meget symbolsk, siger Lorentzen og fortæller:

- Jeg betaler en krone hver gang, at vi henter mad. Dermed overholder butikkerne reglerne mellem det at donere og give væk. Når der hentes mad, kører Christina Præst Lorentzen selv rundt i sin orange varevogn, som hun har fået af sin mand. Her henter hun ofte et ton mad hver dag fra Netto ved Brøndby strand centrum, Rema1000 Brøndby, Vallensbæk og Ishøj samt Fakta i Vallensbæk. Derudover henter hun bagværk og kager fra The Baky by Herman i Nærum. Udgifterne ved at drive Crispys hjælpende hænder, bliver taget ud af Lorentzens egen lomme. Hun og sin mand betaler de transportudgifter der er, samt husleje af lokalerne, de har til rådighed. Derudover har de skullet betale for opbevaring til maden samt det interiør, der står i lokalerne til afhentning af mad.

- Jeg har været livredder i 16 år, så jeg har nok altid kunnet lide at hjælpe mennesker, fortæller Lorentzen, som med stor fornøjelsen betaler de udgifter, der skal til for at hjælpe de mange familier med mad på bordet.

Større efterspørgsel nu Efter at have været lukket delvist ned under lockdown, er Crispys hjælpende hænder - stop madspild, nu snart klar til igen at holde åbent på deres normale åbningstider. Men det bliver alligevel ikke helt det samme, som de besøgende møder, når de igen kan hente gratis mad. Organisationen har nemlig den 29. marts fået et legat på 12.000 kroner af Møns Bank, og det skal bruges på nye køleskabe. Christina Præst Lorentzen forventer nemlig endnu større efterspørgsel på gratis mad.

- Jeg regner med, at vi skal køre flere ugepakker. Jeg tror faktisk, at efterspørgslen vil eksplodere, når vi igen åbner helt op, siger hun. Men holdet bag Crispys hjælpende hænder - stop madspild er nu klar til at komme tilbage på fuld tid. Grundet restriktioner og mulige svingende åbningstider, anbefaler hun, at man som besøgende holder sig opdateret om åbningstiderne på organisationens facebookside.