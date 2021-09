Se billedserie Der blev oprettet 10 rytterskoler på Møn i 1726-27, og de er alle i privat eje i dag. De fleste af dem har stadig deres ryttertavler - og nu kan Landsbyskolen Bed & Breakfast også glæde sig over, at deres er kommet hjem. Her tager Ulla-Mari Nielsen imod, mens tavlen bliver båret frem. Foto: Lene C. Egeberg

Et stykke mønsk kulturhistorie vendte hjem

Vordingborg - 21. september 2021 kl. 18:58 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Der måtte to, stærke mænd til, da et stykke mønsk kulturhistorie i går blev bragt retur til sit oprindelige hjem - Landsbyskolen Bed & Breakfast i Tjørnemarke.

Ejendommen lagde oprindelig grund til en rytterskole, og det temmelig tunge »værk«, der i går vendte hjem, var netop en ryttertavle - altså en tavle til erindring om Frederik den 4.'s oprettelse af rytterskolerne tilbage i 1700-tallet.

På Møn blev der opført 10 af disse skolerne i årene 1726-27, og en af dem var skolen i Tjørnemarke - men lige siden 1960erne har den manglet tavlen.

Ulla-Mari Nielsen, der ejer ejendommen i dag sammen med datteren Annabianca Cecilia Milter, og har indrettet den med respekt for dens fortid som først rytterskole og siden landsby- og folkeskole, har længe været på jagt efter den savnede tavle, men havde opgivet håbet.

- Her var folkeskole indtil 1965, og da blev tavlen nedtaget. Lokalarkivet på Møns Museum fortalte mig, at tavlen var blevet bragt til Hjertebjergskolen, men at dens skæbne derefter var uvis, fortæller Ulla-Mari Nielsen.

Trods ønsket om at få tavlen »hjem« igen, kontaktede hun ikke skolen. Hun følte ikke hun havde noget ejerskab til eller krav på den, og affandt sig derfor med, at den nok var gået tabt. Men skæbnen ville det anderledes, for under en oprydning i Hjertebjergskolens kælder, dukkede tavlen op fra gemmerne, og Vordingborg Kommune blev kontaktet om dem. Samtidig indgik der en henvendelse fra Lolland Kommune om at få tavlen til låns, men da forvaltningen ikke var helt tryg ved at lade et stykke af den mønske historie på den måde forsvinde ud af kommunegrænsen, gik en medarbejder på gravearbejde for at finde frem til tavlens oprindelse.

Det fremgår ikke af skriften på tavlen, hvor den stammer fra - alle tavlerne har samme inskription - men da Ulla-Mari Nielsen har skrevet om sin søgen efter tavlen på sin hjemmeside, og om forbindelsen til Hjertebjergskolen, skulle der ikke lægges meget sammen for at få det rigtige resultat: Tavlen fra skolekælderens dyb hørte til i Tjørnemarke.

Og således gik det til, at medarbejdere fra forvaltningen tirsdag besøgte en meget rørt Ulla-Mari Nielsen og bragte den historiske tavle hjem igen. Nu mangler der bare at blive fundet et godt sted at hænge den op.

- Det betyder rigtig, rigtig meget for os. Den hører hjemme her, så tak for, at I hjalp os med det, lød det fra Ulla-Mari Nielsen.