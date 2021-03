Filip Rasmussen fra Præstegaarden kan fremover tilbyde sine gæster strøm til bilen. Foto: J.C. Borre Larsen

Et skridt i retning af el-bilernes paradis

Vordingborg - 29. marts 2021 kl. 06:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Den sidste onsdag i februar måned sad Filip Rasmussen fra Jungshoved Præstegaard derhjemme foran computeren og fulgte kommunalbestyrelsesmødet.

På ét af de sidste punkter på dagsordenen snakkede politikerne om de el-ladestandere, som der ikke er ret mange af i kommunen.

Og så var det, at Filip Rasmussen fik en ide. Hans eget Bed & Breakfast skulle da have en el-oplader, så gæsterne nemt kan fylde strøm på deres el-biler. Nu hænger der én på den ene bindingsværkslænge.

- Jeg vil gerne tage politikerne på ordet. Det er service og udvikling, siger Filip Rasmussen.

Selve monteringen har kostet ham i omegnen af 12.000-15.000 kroner. El-ladestanderen kan lade en el-bil op fra nul til fuld tank på 2,6 timer. På en app kan Filip Rasmussen indstille prisen og følge med i tankningen.

- Det er ikke noget, jeg gør for at tjene penge. Jeg har ikke planer om at hive penge ud af mine gæster. Og kommer der nogen forbi fra hjemmeplejen eller andre, som lige har brug for at få fyldt lidt strøm på, så koster det et symbolsk beløb, siger Filip Rasmussen.

I SydkystDanmark er direktør Martin Bender begejstret for Flip Rasmussens initiativ.

- Det er bæredygtig turiststrategi, siger Martin Bender, der drømmer om, at Vordingborg Kommune bliver »el-bilernes paradis«.

- Vi vil gerne have, at turisterne kører rundt og ser vores seværdigheder, og så dur det ikke, hvis deres el-biler ikke kan få noget at køre på, siger Martin Bender.

Et afgørende parameter Han opfordrer andre lokale overnatningssteder og turistattraktioner til at følge i Filip Rasmussens fodspor. For direktøren er overbevist om, at el-ladestandere fremover bliver et uomgængeligt parameter, når turister planlægger ferie.

- Hvis man ikke kan få ladet sin el-bil op, så vælger man en anden destination, siger Martin Bender, der spår, at om fem-ti år, så er der ingen, der spørger efter el-ladestandere.

- De står bare rundtomkring. Det bliver ligesom wirefire. Det reklamerer man jo heller ikke med mere, for det er blevet en selvfølge, siger han.

På omtalte kommunalbestyrelsesmøde blev politikerne enige om at lave en plan for flere el-ladestandere til biler og cykler.