Se billedserie Alette Tvedergaard Søefeldt har taget initiativ til at etablere et netværk kun for kvinder. Det er populært. På bare fem dage er antallet af medlemmer vokset til over 600 - og der kommer hele tiden flere til.Foto: Mille Holst

Et nyt kvindenetværk vokser eksplosivt

Vordingborg - 20. marts 2021 kl. 09:11 Af Mille Holst

Et nyt kvindenetværk har set dagens lys. Det er Alette Tvedergaard Søefeldt fra Kastrup, der står bag initiativet og på bare en uge er netværket vokset til over 600 medlemmer - og der kommer godt 100 nye med for hver dag, der går.

Interessen for kvindenetværket både overrasker og glæder Alette Søefeldt, der selv er tilflytter, og har syntes det er svært at starte forfra et helt nyt sted.

- Det netværk, jeg havde i Jylland er jo ikke flyttet med, siger hun og synes især, hun mangler kontakt til andre kvinder. Derfor startede hun i fredags facebook-gruppen Vordingborg Kvinde Netværk, som er for alle kvinder, der enten bor eller arbejder i Vordingborg Kommune.

- Fokus er at forbinde kvinder og give Vordingborg et fælles løft. Den drivkraft, der er her, den ser man ellers ikke rigtig, siger hun og synes generelt ikke kvinder er lige så gode til at netværke som mænd - i al fald ikke, hvis der er mænd til stede.

- Mænd stiller sig ofte i fokus, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes, vi har brug for at sætte fokus på det, vi kan.

Også fysiske møder Så snart coronasituationen tillader det, er det meningen at kvindenetværkets medlemmer skal mødes til fysiske arrangementer. Alette fortæller, at hun selv har deltaget i aktiviteter i netværket QLF (Quality Lolland Falster), og hele ideen er netop, at kvinder skal mødes både online og fysisk og sparre med hinanden.

- Men om det bliver gåture, yoga, gårdbesøg eller større events er for tidligt at sige noget om lige nu, siger Alette Søefeldt, der godt nok har ideer på tegnebrættet, men også gerne lige vil lodde stemningen i netværket.

Det allerførste fysiske møde bliver muligvis på Slotstorvet i Vordingborg, så alle kvinder, der har lyst, har mulighed for at være med.

- Vi behøver jo ikke gemme os væk, mener Alette og vil personligt gerne kunne fejre det første møde med champagne til alle deltagerne.

- Tanken er, at vi styrker det fælles netværk af kvinder. Vi ved alle sammen, at vi er med i den her gruppe og så kan vi styrke hinanden og kommunen, for vi får viden om, hvad der sker rundt om i området, fortæller hun og drømmer blandt andet om at få lavet et digitalt kort, hvor for eksempel alle lokale gårdbutikker er på. Et sådant kort vil også komme turister til gode, mener hun.

Alette Tvedergaard Søefeldt bruger meget tid

i sin have, når hun kan komme til det.

Foto: Mille Holst



Et forum uden mænd - Jeg er med i mange facebookgrupper, om økonomi, om økologi og børneopdragelse og så videre. Der er også mænd med, og det er ok, men man kan også have brug for at tale med andre kvinder, siger Alette Tvedergaard Søefeldt og synes, at kvinder tænker på en anden måde end mænd.

- Vi har brug for et netværk af kvinder, der kan lære af hinanden og hjælpe hinanden, mener hun og er begejstret over, hvor meget viden og hvor mange forskellige ting, kvinder her i lokalområdet har gang i.

- Der sker rigtig, rigtig mange ting. En laver for eksempel tangpuder. Jeg anede ikke, det eksisterede. Det er så sejt. Jeg er så overvældet, siger hun.

I netværksgruppen opfordrer Alette Søefeldt alle medlemmer til at skrive en kort tekst om sig selv, så de andre i gruppen får en idé om, hvem man er.

- Der er mange stærke og veluddannede kvinder i Vordingborg, og der sker rigtig meget; vi er bare ikke så gode til at fortælle det, mener Alette, der ærgrer sig over, at der stadig er borgere, der omtaler området som "Vordinghul".

- Det er trist. Vi bliver nødt til at vise dem, at vi kan det her og det her og det her...

Kort om Alette Tvedergaard Søefeldt Alette Tvedergaard Søefeldt har boet i Kastrup i tre år med sin mand og søn samt ægtefællens to børn hver anden weekend.

Hun har studeret leisure management på Celf i Nykøbing Falster, men arbejder i øjeblikket med smitteopsporing, indtil hun finder ud af, hvad fremtiden skal bringe arbejdsmæssigt. Alle kvinder kan være med Vordingborg Kvinde netværk er et gratis netværk, som alle kvinder i Vordingborg Kommune kan blive medlem af.

- Der er ikke nogen, der skal betale kontingent, for det tror jeg vil afholde nogen fra at melde sig ind, fortæller Alette Søefeldt, der netop gerne vil have alle slags kvinder repræsenteret i gruppen.

- Det er fællesskabet, der er vores fokus. Men der vil nok være nogle events, der vil være entré til. Vi kan ikke køre det hele på frivillig basis, mener hun.