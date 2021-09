Tilbage i 2013 sprang Venstrre fra aftalen om at bygge et nyt rådhus i Vordingborg for at score stemmer til kommunalvalget, mener Socialdemokratiets Thorbjørn Kolbo i et læserbrev. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Et Venstre uden sammenhæng

Vordingborg - 14. september 2021 kl. 11:35 Af Thorbjørn Kolbo Kontakt redaktionen

Debat

Venstre er kravlet højt op i træet med kritik af, at vi har valgt at fortsætte med at bygge det nye rådhus til trods for en markant prisstigning.

Vi har arbejdet for nyt rådhus i 10 år. Vi havde en budgetaftale tilbage i 2013 om at bygge rådhuset, men her sprang Venstre fra for at score stemmer i valgkampen. Havde Venstre stået ved deres ord dengang, havde vi ikke stået i denne situation. Venstre ved godt, at der er behov for et nyt rådhus. Det var Venstre der stod bag investeringer på ca. 10 mio. kr. til opkøb af 2 ejendomme på Algade for at åbne op for ideen om en ny plads og byggeriet af Job- og Borgerservice.

Dengang i 2016 fik vi forslag ind på både en fase 1 og en fase 2 til et nyt samlet rådhus. Venstre valgte kun at gennemføre den første fase, da det i hvert fald ikke skulle hedde sig at de byggede nyt rådhus. Her havde Venstre deres 2. oplagte mulighed - vi havde uden tøven stemt for Rådhuset også dengang.

Det er derfor alene Venstres skyld, at vi i dag står med et gammelt Rådhus, som er utidssvarende og hvor der er store indeklimaproblemer. Vi skylder medarbejderne at give dem ordentlige arbejdsvilkår. Vi står over for store renoveringsudgifter på det gamle rådhus på op mod 80 mio. kroner, hvis vi ikke opfører et nyt nu. Og vi vil gerne fuldende det som Venstre startede i 2016 og skabe en ny bymidte til gavn for handlen og livet i byen. Og endelig så bygger vi nu også et hus med en multisal og mødefaciliteter som nyt tilbud til kommunens foreninger og borgere.

Ja, det er mange penge. Men vi ligger som Venstre har redt - og nu tager vi ansvar og gør arbejdet færdigt.

På vegne af den Socialdemokratiske byrådsgruppe

v/ ordfører Thorbjørn Kolbo

