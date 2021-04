Se billedserie Den lille grønne og gule flade på siden af flamingokassen, som indeholder en humlebifamilie, fungerer som skydedør. Den åbnes, når kassen er placeret ved biernes nye hjem. Foto: Cathrine Hasager

Erik Hansen avler humlebier som den eneste i Skandinavien

Vordingborg - 16. april 2021 kl. 12:30 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Bzzzzz... lyder det, når låget på flamingokassen bliver løftet. Nede i kassen vokser en humlebifamilie. Omkring 100 humlebier summer rundt i kassen. De er klar til at flyve ud og bestøve blomster og planter og ikke mindst hente nektar og pollen hjem, så både larver og bier har mad på bordet. Hos BioProduction i Tappernøje avler de humlebier som de eneste i Skandinavien, siger ejer, Erik Hansen. Men hvorfor avle bier? Det har Hansen et svar på.

- Når du har en blomst, så giver den flere og størrer bær og frugter, hvis den bliver bestøvet, siger han og tilføjer, at man typisk får 30 procent flere tomater, når planten bliver bestøvet af bier i forhold til, hvis den ikke bliver bestøvet. Og så er bærret eller frugten også af langt bedre kvalitet, når blomsten bestøves af bier, fortæller han og tilføjer, at der derfor bruges bier til bestøvning verden over. Firmaet BioProduction blev grundlagt tilbage i 1996, så i år kan de fejre 25-års jubilæum. Siden 2000 har de avlet bier. Og det har der været en god forretning i, siger Erik Hansen.

Den største af bierne på billedet, den til venstre

for neden, er en humlebidronning. Den er større

end de andre bier og sørger i første omgang selv

for at hente mad hjem til sine larver.

Foto: Cathrine Hasager



Jordbærsæson i sigte Størstedelen af BioProductions salg af humlebifamilierne er til danske virksomheder. Kun en lille del sælges til udlandet, da transporten af bierne er særlig besværlig og omkostningsfuld.

- De skal have en helt særlig temperatur, og så må kasserne ikke rystes for meget og ikke vendes, da sukkeret ligger i bunden af kasserne, påpeger Erik Hansen. Han regner med, at salget snart vil stige gevaldigt, da de danske jordbæravlere kommer forbi hvert forår for at købe nye familier til bestøvning af planterne. Erik Hansen fortæller nemlig, at det er fra start april til midt maj, at jordbærplanterne skal bestøves, og det er især til jordbæravlere, at der er salg i humlebifamilierne. De humlebifamilier som virksomheden sender afsted, kan primært se frem til et liv, hvor de skal bestøve tomater i væksthuse, jordbær i tunler, eller jordbær og auberginer på friland.

- Humlebierne er gode til at bestøve mange blomster, da de kan nå længere ned i blomsten end andre biarter. Og så trives de godt i væksthuse og i tunler, siger Erik Hansen. Han fortæller, at det især er humlebier, der trives i væksthuse og i tunler, da de typisk kun vil flyve to-tre kilometer væk fra deres hjem.

- Honningbierne vil derimod gerne flyve langt. De vil derfor flyve med hovedet ind mod glas eller plastik, hvis de er i et væksthus eller en tunnel. Så det er meget svært at få honningbiler til at leve i et aflukket miljø som et væksthus, forklarer han og tilføjer, at honningbier ofte gerne vil flyve fem-syv kilometer væk fra deres hjem for at bestøve. Selvom det største salg er til virksomheder, har BioProduction også salg til privatpersoner, der ønsker lidt liv i haven. Og der har netop været mere salg til privatpersoner det seneste år grudnet nedlukning og coronarestriktioner, siger Hansen. Færre rejser og mulighed for oplevelser har nemlig ført til, at danskerne går mere op i deres hjem, forklarer han.

Humlebier i haven Danskerne er begyndt at gå mere op i deres have. Det oplever Erik Hansen.

- Det er jo et hyggeligt lille projekt, når der ikke er så meget andet at lave. Man kan følge kolonierne i kasserne, se larverne og udviklingen af deres hjem, fortæller han. Ud af de omkring 1000 humlebifamilier han sælger om året, er cirka fem procent til privatpersoner. Men siden coronavirus kom til landet, har flere og flere købt de små pelsede bier hjem, så de kunne blive integreret i haveprojektet. Har man kun en mindre have eller et lille drivhus, kan man sagtens have en humlebifamilien boende, konkluderer Erik Hansen.

- Hvis de er i en have uden så mange blomster, så flyver de jo bare over til naboen og henter pollen, siger han. Og det er nødvendigvis ikke noget, der vil føre til nabokrig. Humlebierne, i modsætning til hvepse, er nemlig slet ikke interesseret i din mad, når du nyder en makrelmad i forårssolen. De har kun interesse for blomster og planter. Og så skal der en del til, at de stikker.

- Hvis man klemmer eller maser humlebier, så kan de godt stikke. Men et humlebistik er slet ikke så slemt som et stik fra en hveps, siger Erik Hansen. Drømmer du om hjemmedyrket honning til teen, så er det altså ikke humlebierne, du skal investere i. De producerer nemlig kun det, de selv skal bruge, siger han. Om virksomheden fortsat vil se et større salg af humlebifamilier til privatpersoner, ved Erik Hansen ikke. Han regner med, at det går hånd i hånd med restriktioner og rejsemuligheder.

BioProduction kan på et år lave fire generationer

af humlebifamilier. I naturen laves der kun én

generation på et år. Foto: Cathrine Hasager