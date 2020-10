Det lokale erhvervsliv plejer hvert år at møde talstærkt frem til uddelingen af erhvervspriserne, men i år må erhvervsfolkene undvære festen. Her er det sidste års vindere Christian, Daniel og Joachim Brix-Hansen fra Brix Design i Stege. Foto: Kim Rasmussen

Erhvervspriser uddeles men festen droppes

Det skulle have været den helt store fest i år, når man for 10. år i træk kunne uddele erhvervsprisen i Vordingborg Kommune. På grund af coronaen bliver der dog tale om en noget anderledes fejring i år.

Den store prisfest, der skulle have fundet sted på Idrætshøjskolen Bosei, er nemlig droppet, oplyser Willi Becke, formand for erhvervsforeningen.

- Igen i år glæder vi os over, at vi har så mange virksomheder i vores kommune, som udmærker sig og som fortjener anerkendelse. Derfor har det været afgørende for os, at vi kunne finde en måde at uddele priserne på, selv om vi har besluttet, at selve festen ikke kan holdes efter den sædvanlige standard på grund af corona, forklarer Willi Becke.