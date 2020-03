Erhvervsliv henter inspiration fra Thisted: Gik fra en 50. plads til en 6. plads

På blot et enkelt år er det lykkedes for Thisted Kommune at springe fra en 50. plads i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse til en 6. plads, og det har selvsagt skabt misundelse i Vordingborg Kommune, hvor man i årevis har rodet rundt i den nederste halvdel af listen med en 71. plads sidste år.

Thisted Kommunes borgmester, Ulla Vestergaard (S) tog torsdag turen til Vordingborg for at fortælle om den nordvestjyske kommunes markante spring i erhvervsklimaet.

Thisted Kommune har blandt andet haft succes med at indføre Business Breakfast, hvor der inviteres på morgenmad på en lokal virksomhed. Den idé har man allerede taget til sig i Vordingborg, hvor man for nyligt bød på morgenmad hos IBKA i Ørslev.

På et punkt er Thisted langt foran Vordingborg, og det er på byggesagsområdet. Her har man i Thisted etableret kaffemøder, hvor virksomheder kan præsentere deres byggeprojekter inden ansøgningen sendes af sted.

- Inden det møde er slut skal virksomheden have en klar fornemmelse af, hvad det er, de skal levere, så der er en rimelig chance for, at deres ansøgning går igennem. Det er jo spild af tid for både de kommunale ansatte og for virksomhederne, hvis det hele ikke ligger klar fra start af, fortæller borgmesteren og tilføjer, at møderne har gjort en stor forskel.