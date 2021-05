Erhvervshavn vil lave grønt område på udskældt trekant

I stedet for at bruge den meget omdiskuterede havneudvidelse til opbevaring af diverse bunker af materialer, så foreslår havnen nu at indrette et offentligt grønt område, som folk skal kunne tilgå via en sti langs med havnemolen over til Masnedøfortet. Desuden vil den yderste del af den såkaldte etape 4 ikke blive bebygget, fortalte Poul A. Larsen på borgermødet mandag aften. Foto: Lars Christensen