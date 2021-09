Erhvervshavnen på Masnedø har efterhånden vokset sig så stor, at der bør være en mere professionel bestyrelse i spidsen for den, lyder meldingen i nyt budgetforlig. Foto: Vordingborg Havn

Erhvervshavn skal have en mere professionel bestyrelse

Vordingborg - 23. september 2021 kl. 12:52 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det skal være slut med at have en politiker i spidsen for Vordingborgs store erhvervshavn. I hvert fald lægger parterne bag budgetforliget op til, at det i fremtiden skal være en langt mere professionel og uafhængig havnebestyrelse.

Ændringen sker i lyset af, at erhvervshavnen efterhånden er blevet så stor en millionforretning, at der er brug for at sikre en bedre styring af havnen. En ændring, som den nuværende formand for havnen, Poul A. Larsen (S), er helt enig i.

- I dag sidder der politikere på tre ud af de fem pladser i bestyrelsen, men i forhold til så stor en forretning, som havnen er blevet, så er vi politikere jo lægfolk. Derfor har jeg også selv lagt op til, at vi får en professionel bestyrelse. Så kan det godt være, at der skal sidde en eller to politikere med i bestyrelsen, men det skal ikke være et flertal af politikere, forklarer Poul A. Larsen.

Han nævner blandt andet store havne som Esbjerg og Odense, der har professionelle bestyrelsesformænd. Her er borgmestrene næstformænd og eneste politiske repræsentanter i bestyrelserne.

Ændringen skyldes også, at kommunen før eller siden vil blive nødt til at ændre havnen. Der er nemlig en ændring af havneloven på vej, hvor der er lagt op til, at man helt dropper modellen med kommunale selvstyrehavne. Dermed har kommunen valget mellem at lave erhvervshavnen på Masnedø om til en ren kommunal havn eller at gøre det til et aktieselskab.

Poul A. Larsen understreger dog, at ændringen ikke vil have betydning for det lokale ejerskab.

- Hvis havnen bliver til et A/S, så er det kommunen, der vil sidde med alle aktierne. Det ser vi allerede i dag med forsyningen, der er et aktieselskab med Vordingborg Kommune som eneste ejer, forklarer havneformanden.

- Så selvom vi får en mere uafhængig bestyrelse af havnen, vil kommunen som eneejer altid kunne afsætte bestyrelsen, understreger han.

Planen er nu, at der efter det kommende kommunalvalg udpeges en ny formand for havnen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Den nye formands opgave bliver dog at sikre, at der fra 2023 er skabt nye vedtægter med videre som grundlag for en ny mere uafhængig og professionel bestyrelse.