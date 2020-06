Erhvervshavnen på Masnedø skal nu være med i et stort EU-projekt, der vil forsøge at modernisere transportbranchen og flytte meget af godstransporten væk fra vejene. Pressefoto: Vordingborg Havn

Erhvervshavn med i stort EU-projekt

De næste tre år bliver Vordingborg Havn en del af et stort EU-forskningsprojekt, der skal arbejde med EU's ønske om at flytte gods væk fra Europas veje ved at optimere transporten af gods via Europas indre vandveje.

Projektet hedder AEGIS og står for Advanced Efficient Green and Intermodal Systems.

- Vi er utroligt glade for at være en del af AEGIS-projektet. Det passer godt ind i vores udviklingsstrategi og hænger desuden godt sammen med den næste havneudvidelse og med havnens grønne omstilling, fortæller havnedirektør Jan-Jaap Cramer.

- Vi kan kun glæde os over, at et så visionært og spændende projekt ser dagens lys, og at vi som havn, i tæt samarbejde med mange spændende og internationale partnere, kan være med til at bidrage til modernisering og klimaoptimering af transportsektoren i Europa, tilføjer havnedirektøren.