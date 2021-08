Erhvervshavn får en udvidelse mere

Det samlede areal for den nye udvidelse er på cirka 273.000 kvadratmeter og vil give mulighed for erhverv, der kræver havnenær placering. Det kunne for eksempel være virksomheder inden for logistik, transportcenter eller en maritim hub. Vordingborg Havn vil blandt andet gerne tiltrække grøn industri til kommunen, og med Vordingborg Biofuel, der ønsker at producere grøn methanol på det kommende etape 4 område ved hjælp af Power to X er det første skridt taget, og fremtiden ser meget spændende ud. Vedtagelsen af lokalplanen åbner ligeledes muligheder for off shore wind industri, hvilket kan skabe synergi til de andre off shore aktiviteter, der foregår i Vordingborg Kommune - specielt i forbindelse med Kriegers Flak.