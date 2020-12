Willi Becke, formand for Vordingborg Erhvervsforening, havde håbet på en bedre placering i DI?s undersøgelse om erhvervsklimaet i kommunerne. Her blev Vordingborg nummer 89 ud af 93 kommuner. Foto: J.C. Borre Larsen

Erhvervsformand skuffet over DI-resultat

Willi Becke, formand for Vordingborg Erhvervsforening, er langt fra tilfreds med Vordingborg Kommunes resultat i Dansk Industris nye rangliste over kommunernes erhvervsvenlighed.

- Allerede på vores nytårskur i januar gjorde jeg opmærksom på, vi finder skoleområdet særdeles vigtigt, hvis vi skal være en attraktiv bosætningskommune. Uden tilflytning vil vi komme til at mangle arbejdskraft fremover. Det vil gøre det vanskeligere at drive virksomhed i kommunen, siger Willi Becke.

- Det går bare ikke så hurtigt, men vi arbejder på at få flere uddannelser til kommunen og på at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, siger Susan Thydal, og peger på EUC Sjælland, der i august åbnede et grundforløb i Vordingborg for unge, der kommer direkte fra folkeskolen.