Erhvervsformand: - Tilbagegang er skræmmende

Vordingborg - 22. juni 2020 kl. 21:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg Kommunes bundplacering som nummer 79 ud af 98 kommuner i Dansk Byggeris nye analyse af erhvervsvenligheden får hård kritik af Willi Becke, der er formand for Vordingborg Erhvervsforening.

- Man brugte det meste af valgkampen på at sige, at man ville være Danmarks bedste håndværkerkommune. To et halvt år efter står vi med sådan et resultat. Det er skræmmende, tordner Willi Becke.

I analysen har Dansk Byggeris medlemmer bedømt kommunerne ud fra seks overordnede temaer. Det drejer sig om byggesagsbehandling, erhvervsaffald, udbud, kommunale investeringer og udlicitering af tekniske opgaver, skatter og afgifter og arbejdsmarked og uddannelse.

- Det er alt sammen noget, der hedder rammevilkår for virksomheder. Det er ikke et spørgsmål om Willi Becke er mavesur, men klokkeklare facts, siger erhvervsformanden.

Willi Becke har tidligere langet ud efter kommunen for at være for langsom til at behandle byggesager. Det affødte et svar fra borgmester Mikael Smed (S), om at det ville klæde Willi Becke at rose kommunen, fordi kommunen og det lokale erhvervsliv er er fælles om at opbygge et godt image.

- Ligesom det ville klæde mig at rose kommunen, ville det også klæde borgmesteren at erkende, at vi virkelig har en udfordring, siger Willi Becke.

Mikael Smed oplyser til Sjællandske, at han erkender, at kommunen kan forbedre sig, men ellers ønsker borgmesteren ikke at kommentere Willi Beckes udtalelser.

