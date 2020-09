Jens Damgaard og Josephine Petersen fra Vordingborg Erhverv kæmper med de tyske gloser for at være bedre rustet til fremtiden. Foto: J.C. Borre Larsen

Artiklen: Erhvervsfolk kaster sig over tysk

Erhvervsfolk kaster sig over tysk

I Vordingborg Erhverv snakker medarbejderne tysk, samtidig med at de prøver at hitte rundt i akkusativ og dativ.

Hver uge får det kommunale selskab, der arbejder på at styrke det lokale erhvervsliv, besøg af en tysk underviser. Og så er der ifølge markedsføringskonsulent Josephine Petersen ingen kære mor.

- Vi taler tysk i to timer, og vi har hjemmearbejde, fortæller hun.

Undervisningen sker i erkendelse af, at Tyskland rykker nærmere med den kommende tunnel under Femern Bælt.

- Vi er nødt til at komme i gang, siger Josephine Petersen, der fortryder, at hun ikke tidligere lyttede til sin far.