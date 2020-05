Erhvervsdirektør lander nyt job i vestjysk lufthavn

Vordingborg Erhverv A/S skal have ny direktør.

Det står fast, efter at den nuværende, Susanne Kruse Sørensen, har fået nyt job som chef for den kommunalt ejede Esbjerg Lufthavn.

- Der er et stort potentiale i at videreudvikle Esbjerg Lufthavn, og netop det aspekt vakte min interesse for stillingen. Jeg kommer fra en organisation, hvor offentlige og private interesser smelter sammen, og jeg har stor erfaring i at agere i netop det krydsfelt, så alle interessenter får noget ud af samarbejdet, siger Susanne Kruse Sørensen til JyskeVestkysten.