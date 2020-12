Folkemøde Møns nye koordinator Jette Lykke ved meget om økonomi, finansiering og udvikling. Foto: Claus Vilhelmsen

Erfaren koordinator glæder sig til at organisere Folkemøde Møn

Vordingborg - 02. december 2020 kl. 10:07 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

I Jette Lykke har bestyrelsen bag Folkemøde Møn scoret en erfaren koordinator, som har haft fingrene med helt ind i maskinrummet på flere andre store begivenheder.

Den største enkeltstående begivenhed er folkemødet på Bornholm, som hun var koordinator for i 2015 og 2016. Men også Madens Folkemøde på Lolland har hun haft en ledende rolle i, og tidligere har hun været udviklingskonsulent for Facilitet og Kommunikation under Dansk Erhverv. I mange år var hun politisk konsulent i LO, hvor hun har organiseret mange begivenheder, blandt andet en faglig festival på LO-Skolen.

Hun fremhæver da også selv sin store erfaring.

- Jeg ved meget om økonomi, finansiering og udvikling, siger Jette Lykke, som allerede er gået i gang med opgaven på Møn.

Skabt til folkemøde

- Stege er en fantastisk by, der er som skabt til at lave folkemøde i. Den har hovedgaden, som bugter sig, vand på næsten tre sider og voldene. De fleste turister går gennem Storegade, men der er så mange »skjulte« steder, hvor man kan lave arrangementer, så det hele ikke sker på et sted, forklarer hun.

Hun tager udgangspunkt i den nuværende situation med corona, for ingen ved, hvornår alle er vaccinerede.

- Vi bliver nødt til at have en coronastrategi, og det er jeg allerede begyndt at arbejde på, siger hun.

Første folkemøde

Folkemødet 2021 bliver det første folkemøde for den nye koordinator nogensinde. Men hun understreger også, at det er bestyrelsen, der bestemmer, hvad der skal ske. Hun kan kun komme med sine bud, som bestyrelsen kan tage stilling til.

Der er stor forskel på Folkemøde Bornholm og Folkemøde Møn.

På Bornholm kommer de fleste initiativer udefra.

- Her på Møn bliver det meste organiseret lokalt, siger Jette Lykke, som er meget begejstret for idéen i Folkemøde Møn.

- Mødet understøtter en demokratisk dialog mellem de deltagende, politikere og andre, mener hun.

Og så har Folkemøde Møn en ting, som de andre folkemøder må være misunderlige over.

- Det er unge-fredagen, som er en stor succes. Den skal vi satse på, for vi skal have de unge indenfor. Kommer de som unge, bliver de ved med at komme, understreger hun.