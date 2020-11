Entreprenør løber med erhvervspris

- De tror åbenbart ikke, at jeg kan holde på en hemmelighed, men det er også heldigt nok. Hvis jeg havde vidst, at vi skulle herud, så var det ikke sikkert, at jeg havde turde tage med, lød det humoristisk fra borgmesteren i erkendelse af, at firmaet og kommunen på nogle punkter har haft det lidt anstrengt med hinanden. Jens H. Hansen måtte igennem et besværligt og langstrakt forløb for at få godkendt en ny lade på sin grund.