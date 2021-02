En 115 kilometer lang gasledning skal skære sig vej ned gennem Vordingborg Kommune på sin vej til Lolland og Falster, men det er hul i hovedet, lyder det fra Enhedslisten. Illustration: Energinet

Enhedslisten kalder minister i samråd om gasledning

Vordingborg - 05. februar 2021 kl. 04:35 Af Lars Christensen

Reaktionen kom prompte, da klimaminister Dan Jørgensen i mandags godkendte en gasledning til Lolland-Falster. Enhedslisten valgte med det samme at kalde ministeren i samråd.

- Jeg forstår helt ærligt ikke ministerens beslutning. Han bruger næsten en milliard kroner af danskernes penge på en kulsort investering, på trods af at hans eget ministerium siger, at det samfundsøkonomisk ikke engang kan betale sig, og på trods af at Klimarådet ikke anbefaler gasledningen, fortæller Søren Egge Rasmussen, der er energiordfører for Enhedslisten.

- Dan Jørgensen må forklare sin beslutning over for danskerne. Derfor har Enhedslisten indkaldt ham i samråd. Beslutningen er på ingen måde i tråd med 70 procent-målsætningen og underminerer den danske klimaindsats fremadrettet, lyder kritikken videre.

Søren Egge Rasmussen tilføjer, at Enhedslisten længe har argumentet for en elektrificering af sukkerfabrikkerne. Andre kritikere har også argumenteret for, at en elektrificering af fabrikkerne er muligt.

Både hos Nordic Sugar og Energistyrelsen bliver en mulig elektrificering dog pure afvist.

Det vil ikke være muligt inden for en overskuelig fremtid, mener man hos Nordic Sugar, og klimaministeren har ingen intentioner om at gennemtvinge en elektrificering.

- Vi kan som regering ikke træffe beslutning om at igangsætte et elektrificeringsprojekt ude på den enkelte arbejdsplads. Vi kan træffe beslutning om de dele, der er af samfundsmæssig karakter som for eksempel at lave en gasledning. Vi stod her med en virksomhed, der ikke have tænkt sig at elektrificere, og derfor havde vi kun valget imellem, om vi ville støtte en gasledning, eller vi ikke ville støtte en gasledning, har Dan Jørgensen udtalt til fagbladet Ingeniøren.

Klimaministeren afviser også, at der er tale om en »kulsort investering«, som Enhedslisten ellers påstår.

- Dette er en meget stor investering, som er nødvendig for at hjælpe Lolland-Falster. Det handler om at beskytte truede arbejdspladser og om at sikre grøn omstilling i alle dele af Danmark, siger klimaministeren i en pressemeddelelse.

- Hvis sukkerproduktionen i Danmark ikke får hjælp til at omstille sig, er vurderingen, at den ville flytte til et andet sted i verden. Det ville ikke være bedre for klimaet, og det ville være katastrofalt for Lolland-Falster, tilføjer han.

Hos Enhedslisten er man skuffede over ministerens manglende interesse til at få undersøgt en mulig elektrificering.

- Det er en skam og viser, at regeringens klimapolitik er kortsigtet og snæversynet. Det gør mig helt ærligt lidt trist, siger Søren Egge Rasmussen.

Også hos Radikale Venstre er man skuffede over ministerens beslutning.

- Vi står midt i en klimakrise. Dette er ikke tidspunkt at investere i mere fossil infrastruktur, som vi hænger på i mange år fremover. Selvfølgelig skal vi have sukkerproduktion på Lolland og Falster. Men hvis vi også skal have det om 10, 20 og 30 år, så skal vi fremtidssikre sukkerproduktionen i dag. Det gør vi nu engang bedst med grøn el, ikke med sort gas, skriver Andreas Steenberg fra Radikale Venstre.