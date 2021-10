Godsejeren på Iselingen Gods vil udvide Vordingborg By med et område til 30-32 boliger. Illustration: Sjællandske Medier/Krak

Endnu et gods byder ind med udvidelse af byen

Vordingborg - 03. oktober 2021 kl. 19:57 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det er normalt ikke så godt, når noget er i øst og vest. Alligevel er politikerne i Plan- og Teknikudvalget meget begejstrede for, at Vordingborgs fremtidige udvikling nu ser ud til at blive i øst og vest.

Som vi tidligere har kunnet afsløre her i avisen, så har Rosenfeldt Gods lagt store planer for en kæmpe udvidelse af byen mod vest, og nu melder også Iselingen Gods sig ind i kampen.

På det seneste udvalgsmøde skulle politikerne tage stilling til et ønske om en udvidelse af Iselingeudstykningen i Vordingborgs østlige udkant.

Der er ganske vist tale om et væsentligt mindre projekt end projektet i vest, men ikke desto mindre er politikerne begejstrede for, at godsejerne nu efter årtiers venten igen er klar til at lægge jord til Vordingborg Bys udvidelse.

Godsejer Niels Otto Hansen fra Iselingen Gods har bedt politikerne om lov til at udvide udstykningen i Vordingborgs østlige udkant med helt op til 30 til 32 nye huse med en minimumsstørrelse på 800 kvadratmeter og en bebyggelsesprocent på 30.

Der er tale om den sidste del af området i Iselingeudstykningen, der allerede for flere årtier siden blev udlagt til boliger, men som aldrig er blevet bebygget. Området på knap 27,5 hektar ligger lige nord for Tykkemarksvej for enden af Keidamsvej og er i dag landbrugsjord. Via Keidamsvej og Tykkemarksvej er der allerede lavet vejforbindelse til det nye område, og der forventes derfor ikke at skulle laves andre indgange til området. Dermed vil beboerne på Iselingeudstykningen kunne se frem til øget trafik på fordelingsvejen Keidamsvej.

Første gang i mange år I mange år er alt nybyggeri i Vordingborg By sket inden for den eksisterende bymæssige afgrænsning, fordi der ikke har været muligheder for at udvide byens areal. I stedet har den egentlige byvækst været henlagt til de omkringliggende byer, såsom Nyråd og Kastrup og Neder-Vindinge.

Derfor har kommunen også længe arbejdet på at kunne få gang i en udvidelse af selve Vordingborg By, som det også beskrives i kommuneplanen:

»Af hensyn til en mere bæredygtig byudvikling, som er sammentænkt med den kollektive trafik og øvrig infrastruktur, bør der findes egentlige byvækstarealer i forbindelse med selve Vordingborg by«, står der i kommuneplanen, som også førte til, at kommunen søgte om at få et udviklingsområde for Vordingborg Vest med i et landsplandirektiv. En indsats, der nu har gjort det nye projekt Rosenholmene muligt.

Politikere positive Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan- og Teknik, glæder sig derfor også over, at der nu endeligt er ved at komme skub i byudviklingen.

- Det er meget positivt, at der kommer gang i det efter så mange års venten. Det er måske nok lidt mindre end projektet i vest, men det er stadig dejligt, at der er åbnet op for noget byudvikling, forklarer

Et enigt Plan- og Teknikudvalg støtter op om forslaget. Nu skal der laves et lokalplansforslag, som skal sendes i fire ugers høring.

