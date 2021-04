Anni Dinesen havde tidligere på året store problemer med både at få tid til en vaccine og at komme hen til et vaccinested. Så sprang kommunen til og hjalp. Foto: Mille Holst

Endelig vaccineret: Skal nu lære oldebørnene at kende igen

Vordingborg - 29. april 2021 kl. 12:30 Af Mille Holst

Tidligere på året var 80-årige Anni Dinesen ved helt at opgive at blive vaccineret mod corona - og det på trods af at hun ellers er i risikogruppe både på grund af sin alder og på grund af forskellige kroniske sygdomme.

Grunden var, at hun ikke kunne komme igennem til Region Sjælland og bestille tid, selvom hun var blevet inviteret til at ringe og bestille.

Anni Dinesen er langt fra den eneste, der havde dette problem, og derfor valgte Region Sjælland at bede kommunerne om hjælp til at få fat på de ældre og bestille tid til dem.

Dét samarbejde gav pote.

- Det er 100 procent service, jeg har oplevet, fortæller Annie Dinesen glad, dagen efter at hun har fået sit andet vaccinestik.

Hun ringede til Vordingborg Kommunes pleje og omsorg og bad om hjælp til at blive vaccineret.

- To dage senere ringede de tilbage og havde to vaccinationstider til mig, fortæller hun og blev også hentet ved hoveddøren og kørt til vaccinationscentret i Stege og tilbage igen.

- Den sidste gang måtte jeg lige vente en time på chaufføren, men det var jo dejligt solskin, siger Anni Dinesen, der således er godt tilfreds med det samlede resultat.

- Hvor i verden har man også den service at køre folk, bemærker hun taknemmelig.

Også personalet på vaccinestedet har Anni Dinesen kun rosende ord til.

- De er utrolig høflige og de spørger os gamle, hvordan vi har haft det siden sidste gang, siger hun og er imponeret over at personalet ikke lader sig gå på af at være pakket ind i visir og mundbind og plastikdragter.

- Jeg tager hatten af for at de stadig kan være høflige og venlige. Der er ikke noget at udsætte på dem. man får en god behandling, slår hun fast.

- Hvis jeg en dag får behov for hjemmepleje, så håber jeg, det er i samme ånd, for så bliver jeg glad.

Kan dårligt huske mig Anni Dinesen ser nu frem til at kunne være sammen med sin familie igen. Udover datteren, som som den eneste har været på besøg af og til, har hun ikke set familien siden landet lukkede ned første gang i marts sidste år.

- Mine oldebørn kan dårligt huske mig. Den mindste er to år. Han kan ikke huske mig, for han har ikke set mig i over et år. Pigen på fem kan huske mig, fortæller Anni Dinesen og glæder sig til at se dem.

- Jeg har ikke været med til fødselsdage eller noget som helst socialt i over et år, men jeg er jo ikke dårligt stillet. jeg kan jo gå ud ad min havelåge, fortsætter hun og sender her en tanke til de ældre borgere, der ikke har kunnet komme ud af deres egen bolig eller måske ikke engang ud af deres seng.

Men udover at have talt med naboen over hækken, datteren, når hun kom på besøg og købmanden i byen, så har Anni Dinesen ikke været i kontakt til ret mange mennesker. Hendes største sociale kontakt har været med personalet på Roskilde sygehus, hvoir hun går til kontrol hvfer fjerde uge.

- Det er dem, jeg har haft kontakt med hele året, smiler hun og får så pludselig en tanke:

- Nu må alle vi gamle tage på festivaller og så videre og stå der med vores rollatorer.

Og så griner Anni Dinesen.