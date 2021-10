Et lille skilt om adgang forbudt er blevet sat op ved Kongens Ø på Sandvejen i Ulvshale, men kommunens tålmodighed er brugt op: Nu vil man som minimum have bygningerne sat i »sømmelig stand«. Foto: Lene C. Egeberg

Endelig stiller kommunen krav til ejer af udskældt hotel-ruin

Vordingborg - 19. oktober 2021

Tålmodigheden har længe været opbrugt hos naboer og andre, der færdes ved det tidligere badehotel kendt som Kongens Ø på Sandvejen i Ulvshale - men nu er bægeret også fyldt hos Vordingborg Kommune.

Efter i årevis at have afvist, at der var hjemmel til at gribe ind overfor forfaldet, sendte kommunen således i sidste uge medarbejdere ud for at besigtige ejendommen, og konsekvensen faldt hurtigt: Allerede to dage efter besigtelsen sendte kommunen et varsel om påbud til ejendommens ejer, Ulvshale Badehotel A/S.

Påbuddet vil dog næppe helt tilfredsstille kritikerne af det tidligere badehotels forfald, for i første omgang går kommunen ikke efter at få bygningen revet ned, som mange ellers gerne ser.

I stedet varsler kommunen, at man vil stille fire krav til ejerne:

- Bygningen skal sikres mod nedstyrtning og kollaps af bygningsdele.

- Bygningerne skal gøre "utilgængelige for ubeføjet indtrængen".

- Grunden skal ryddes for affald, nedfaldne bygningsdele, glasskår og lignende.

- Endelig skal der udføres vedligeholdelse på bygningen, ligesom facader og tag skal forskønnes, således at ejendommen bringes i en "under hensyn til beliggenheden sømmelig stand".

Michael Larsen (R), formand for Plan og Teknik i Vordingborg Kommune, er godt tilfreds med, at der nu sker noget i sagen om den udskældte ruin. Han noterer sig, at forvaltningen efter det seneste tilsyn har kigget dybt i lovgivningen for at finde en gyldig begrundelse, hvilket man altså nu mener at have fundet ikke mindst med byggelovens paragraf 14, som er den, der omtaler begrebet "sømmelig stand".

- Den bliver meget sjældent brugt i forbindelse med bymæssig bebyggelse. Det er en paragraf, man griber til i yderste konsekvens, siger han.

Konkret i varslet henvises der i den forbindelse til ejendommens beliggenhed "i Danmarks ældste sommerhusområde med mange bevaringsværdige og fredede sommerhuse, grænsende op til fredet natur" - en beliggenhed, der altså har gjort, at kommunen nu stiller krav til bygningens udseende, en mulighed man ikke har gjort brug af før.

- (Det) bevirker, at vi kan stille krav om, at bygningens ydre fremtræder i vel vedligeholdt stand: Svarende til, at der ikke mangler glas i vinduerne og at der ikke mangler døre, at der ikke er nedbrudt eller hullet facadebeklædning og afskallet maling og huller i tagbeklædningen", hedder det således i varslet.

Desuden vurderer man, at det er forbundet med personfare, hvis nogen skulle forvilde sig ind i ejendommen og blive ramt af nedstyrtende bygningsdele eller tage skade fra skimmelsvamp eller rester af asbest.

Ulvshale Badehotel A/S har nu fået frist til den 28. oktober til at reagere på varslet. Afhængig af dette svar er Vordingborg Kommune derefter indstillet på umiddelbart at følge op med et egentligt påbud.

Det fremgår dog også af brevet, at Vordingborg Kommune er klar til at gå skridtet videre med sagen, hvis det ikke lykkes at komme overens med ejeren i denne omgang. Kommunen slutter nemlig af med at konstatere, at også andre bestemmelser om eksempelvis kondemnering og krav om nedrivning kan komme i spil, omend de ikke er det endnu.

- Det er et udtryk for, at vi trækker alt ind nu, men lige nu er det også et spørgsmål om, hvor vi står stærkest, siger planchef Anja Valhøj.

Sjællandske har forsøgt at få en kommentar fra Ulvshale Badehotel A/S til påbudsvarslet, men det er ikke lykkedes.