Der blev undervejs holdt pause på Farø, hvor der blandt andet blev tid til en kop kaffe. (Privatfoto)

Endelig på tur igen

Vordingborg - 11. august 2021 kl. 07:59 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Der er så småt ved at komme gang i foreningslivet igen. Det mærkede medlemmerne af Køng Lundby pensionist- og fritidsklub forleden, da de igen kunne komme på fælles udflugt.

Mange ældre har været isoleret siden marts måned sidste år, hvor landet første gang lukkede ned på grund af corona. Det gælder eksempelvis for flere medlemmer af Køng Lundby pensionist- og fritidsklub. Derfor vakte det særlig stor glæde, da klubben i sidste uge kunne invitere sine medlemmer på bustur til Fanefjord kirke og se kalkmalerier.

Men en ting var kalkmalerierne, noget andet var det igen at kunne være sammen med andre.

- Der blev snakket og der blev snakket, fortæller Orla Andersen, der er sekretær i Køng Lundby pensionist- og fritidsklub.

- Det var en kæmpe oplevelse endelig at kunne komme ud og snakke igen.

Sponsorer trådte til Hver onsdag i vinterhalvåret inviterer Køng Lundby pensionist- og fritidsklub på forskellige aktiviteter, hvor hovedformålet er at medlemmerne mødes og hygger sig med en kop kaffe, bankospil og af og til et foredrag.

- Det giver et lille overskud, som vi bruger til en udflugt med bus, fortæller Orla Andersen, der dog i år har haft det problem at klubben på grund af corona ikke har haft nogen indtægter og derfor ikke nogen penge at arrangere bustur for.

- Corona lukkede os efter to klubdage sidste efterår, så gvi har ikke haft nogen indtægter. Hvad gør vi så, siger han og fortæller at man derefter besluttede at søge penge hos Lions til den årlige bustur. Det resulterede i at Lions bevilgede penge til frokosten undervejs, som blev indtaget på Damme kro, og efterfølgende donerede Peter Larsen fra Kloakrotten penge til en bus.

- Få dage inden vi skulle af sted besluttede Køng Borgerforening at de ville betale brugerbetalingen, så turen blev gratis for alle, fortæller en taknemmelig Orla Andersen.

Endelig kunne medlemmerne af Køng Lundby

pensionist- og fritidsklub igen tage på bustur

(Privatfoto)



Mødes hver onsdag Første september afholder Køng Lundby pensionist- og fritidsklub generalforsamling og 8. september finder det første medlemsarrangement sted.

- Og så kører vi forhåbentlig normalt derefter, siger orla Andersen og håber, at coronaen bliver holdt i skak.

I løbet af vinteren vil Køng Lundby pensionist- og fritidsklub blandt andet byde på et foredrag med tidligere filminstruktør Vibeke Gad, der fortæller om sit arbejdsliv og Freddy Nygaard, der fortæller om brugen af brevduer gennem tiden. Derudover er der bankospil og masser af kaffe, der skal drikkes og endnu flere snakke, der skal tages henover bordene.

- Det er meget små gevinster, der er i bankospillet: En pakke kaffe eller en pakke småkager. men det giver et lille overskud til at tage på tur med. Det handler mest om at komme og mødes, siger Orla Andersen, der håber, at endnu flere pensionister har lyst til at være med i klubben i den kommende sæson.

- Vi kan godt være lidt flere, mener han.