Manglen på en cykelsti fra Koster til Lendemarke har gjort livet usikkert for cyklisterne og har tvunget bilerne til at køre i slalom på strækningen, men nu er der endelig lys forude med 42 millioner kroner afsat i en aftale mellem regeringen, Enhedslisten, de Radikale og SF. Foto: Lene C. Egeberg

Endelig lykkedes det: 42 millioner til cykelsti fra Koster til Lendemarke

16. februar 2021

Glæden ville næsten ingen ende tage hos borgmester Mikael Smed (S) og udvalgsformand Michael Larsen (R), da det mandag blev offentliggjort, at Vordingborg Kommune får en klækkelig del i den cykelstipulje, der blev sat penge af til i december. Puljen, som er et resultat af en aftale mellem regeringen, SF, de Radikale og Enhedslisten, sikrer 370 millioner kroner til anlæg af cykelstier langs statslige veje, og for Møns vedkommende betyder det nu, at strækningen mellem de Hvide Sten ved Koster og videre ind til Lendemarke endelig får sin længe savnede cykelsti.

- Det er bare sindsygt godt, siger Mikael Smed som reaktion på nyheden.

- Vi har så stadig nogle strækninger, hvor vi ikke er færdige endnu, men i forhold til den store udfordring vi har haft med vandrere og cykelturismen - og alle os andre - på Møn, så er det her en fantastisk nyhed, siger borgmesteren videre.

Også Michael Larsen, formand for Plan- og Teknikudvalget, har svært ved at få armene ned.

- Det er en festdag!, lyder det fra ham.

Strækningen fra Mønsbroen til De Hvide Sten fik etableret en cykelsti i hver side af vejen tilbage i 2013, og at man dengang stoppede i stedet for at føre stien hele vejen i mål i Lendemarke er efter Michael Larsens mening »helt ubegribeligt og uforståeligt«.

- Der er rigtig mange mennesker, der lige siden har arbejdet hårdt på at overbevise Vejdirektoratet om, at cykelstien skal gøres færdig. Projektet ligger jo klar som et skuffeprojekt, så det er sådan set bare at komme igang, siger Michael Larsen.

Også Mikael Smed er glad for, at man nu endelig er kommet i mål med cykelstien:

- Det har været en lang proces, og der er mange, der har kæmpet for det i flere år. Det er et dejligt skridt i den rigtige retning, siger han.

En af måderne, kampen har stået, har været ved at trække på de lokale forbindelser til Christiansborg, og det er efter Michael Larsens mening også en del af grunden til, at Møn nu er kommet ind i varmen.

- Jeg har selv arbejdet sammen med Katrine Olldag (medlem af Folketinget for de Radikale, red.) om det, og jeg ved, de andre partier også har brugt deres kontakter. Det viser, hvor vigtigt det er at bruge de forbindelser, siger Michael Larsen.

Der er sat 42 millioner kroner af til cykelstien fra De Hvide Sten til Lendemarke, og dermed er strækningen den næstdyreste blandt de projekter, der nu er sat penge af til og overgås kun af en planlagt cykelsti fra Mejlby til Hald ved Randers, som der sættes 43 millioner kroner af til.

Samlet set er der sat penge af til 20 forskellige cykelstiprojekter fordelt over det meste af landet.

Der er endnu ikke kommet noget frem om, hvornår de enkelte projekter vil blive gennemført eller hvordan, de vil blive prioriteret i Vejdirektoratet, der står for det praktiske.

I Vordingborg Kommune håber man dog, at det vil ske hurtigst muligt.

- Drømmescenariet ville selvfølgelig være inden sommeren i år, men det kan under alle omstændigheder ikke nås, så 2022 ville være rigtig godt. Men bare det, at vi nu ved, at den kommer, er glædeligt, siger Michael Larsen.

Sammen med den nye aftale sætter parterne i øvrigt også en pulje af på 150 millioner kroner til medfinansiering af cykelstier på kommunale veje.

Den håber Mikael Smed og Michael Larsen, at Vordingborg Kommune kan få en bid af.

- Vi har også en del kommunale veje, vi gerne vil have gjort noget ved, siger Mikael Smed.