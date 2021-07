Se billedserie Det var en fornøjelse at se gæsterne summe rundt mellem de mange boder på førstedagen af Tøvelde Forsamlingshus' loppemarked, mente formand Per Winter. Loppemarkedet fortsætter i dag, søndag den 18. juli, samt den kommende weekend. Foto: Lene C. Egeberg

Endelig kom der penge på vedligeholdelseskontoen igen

Vordingborg - 18. juli 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Der var godt fyldt op på den midlertidige parkeringsplads foran, da Tøvelde Forsamlingshus lørdag tog hul på dag et af et fire dage langt loppemarked - det første, husets bestyrelse har stået bag, siden coronaen satte ind sidste år.

Og det var en lettet formand, Per Winther, der fra klokken 10 om morgenen stod klar til at holde styr på gæsterne, så alle gældende restriktioner blev overholdt.

- Der må være 50 inde i huset, så vi lukkede i første omgang et hold på 30 ind, og det virkede fint. Nu er presset taget lidt af, så det ser ud til at gå godt, sagde han, da Sjællandske kom på besøg lidt op af formiddagen.

Tøvelde Forsamlingshus var heldige med vejret, for selvom der var begrænsninger på antallet af gæster indenfor, så kunne folk sprede sig mere ud udenfor, hvor der også var masser af loppeboder.

Det er første gang, at det årlige loppemarked i forsamlingshuset breder sig ud over fire hele dage - to i denne weekend og to i næste.

- Men det gør vi dels af hensyn til coronarestriktionerne og dels fordi, vi har så mange varer på lager, siger Per Winther.

Selvom forsamlingshuset har været udelukket fra aktiviteter, har det nemlig ikke holdt mønboerne fra at donere fra gemmerne, så lagrene er i løbet af året blevet fyldt godt op.

Og det er godt det samme, mener Per Winther, for loppemarkedet har stor betydning for forsamlingshuset.

- Alle pengene går til husets vedligeholdelseskonto, siger han.

Den er der blevet trukket på i år, for det blev nødvendigt med et nyt tag, da eternitpladerne på det gamle var begyndt at smulre væk - en udgift på 25.000 kroner, anslår formanden, og så skal der jo gerne penge ind igen.

Dog kan Per Winther også konstatere, at huset er sluppet heldigt fra nedlukningen, for man havde heldigvis et pænt beløb på kontoen.

- Men hvis der var gået et år mere, havde det ikke været så. Vi har heldigvis et gældsfrit forsamlingshus, men vi tjente stort set heller ikke noget sidste år. Vi nåede lige at holde et par arrangementer, og så blev alt aflyst resten af året, siger formanden.

Nu lysner det forude. Ikke kun på grund af loppemarkedet, som gerne skulle indbringe i omegnen af 50.000 kroner i løbet af de fire dage, men også på grund af de bestillinger, der nu banker på døren.

- Nu kommer alle de konfirmationer og andre selskaber, der ellers har været aflyst, så vi er godt booket up fremadrettet - hvis bare Mette ikke lukker os ned igen.

Der bliver fyldt op med nye varer på Tøvelde Forsamlingshus' loppemarked hver dag, og markedet kan stadig besøges den 18. juli, den 24. og den 25. juli - alle dage fra klokken 10 til 15.