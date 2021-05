På Samlermuseet glæder Henrik Hjortkær og de frivillige sig til, at der igen bliver liv i de gamle butikker og udstillinger. Arkivfoto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Endelig: Vi tæller ned for at komme i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endelig: Vi tæller ned for at komme i gang

Vordingborg - 04. maj 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Der har været stille på Thorsvang Danmarks Samlermuseum siden 19. december, men nu lysner det endelig forude, og de frivillige der driver stedet i samarbejde med Henrik Hjortkær mangler bare at få et par dage til at gå, inden museet genåbner på torsdag.

- Vi er helt oppe at køre og går bare og tæller ned for at komme i gang. Vi glæder os alle sammen, siger Henrik Hjortkær.

Samlermuseet ville under normale omstændigheder være åbnet i midten af januar efter en kort jule- og nytårspause, men sådan kunne det som bekendt ikke være i år. Det er da også først senere på sæsonen, at travlheden for alvor melder sig, og det ledsages på museet ofte af, at Henrik Hjortkær og hans hjælpere har et eller andet nyt at løfte sløret for.

Det kommer dog ikke til at ske i år, for de frivillige har ikke kunnet samles i større antal for at forberede noget, og har derfor været begrænset til blot at møde ind for at lave nødvendigt vedligehold og rengøring - men kun i små grupper.

- Der sker ikke de helt store forandringer, men vi har da et par nyheder i skuffen, som vi ikke helt er klar til at fortælle om. Det bliver også først på den anden side af sæsonen, at vi har dem klar, så her og nu regner vi med at starte stille og roligt op igen, siger Henrik Hjortkær, som lidt længere ude i fremtiden håber på at blive væltet af glade gæster.

Der er da også allerede nu positive takter at se, konstaterer han - blandt andet med booking af busselskaber og lignende, som tegner sig for en stor del af museets gæster.

- Nu ringer telefonen igen, og det er ikke med aflysninger, det er med bestillinger, så det er rigtig dejligt. Vi kan helt klart se et mønster med, at der begynder at ske noget igen. Også med vores jazzarrangementer i juli. Der plejer folk først at bestille et par uger før, men dem får vi bestillinger på allerede nu, folk vil være sikre på, at de kan få plads. Det tror jeg er et godt tegn, siger Henrik Hjortkær.

Ikke kun Samlermuseet kan endeligt åbne 6. maj. Det gælder også Bio Møn, hvor man er klar med den første tids program,

Her vil man fra 6. til 10, maj således kunne se filmen »Lille Sommerfugl«, der kun nåede få dage i biograferne inden nedlukningen. Derefter følger fra 12. til 16. maj to nye indslag i form af musikdokumentaren »Once we brothers« og det italienske drama »De smukkeste år«.