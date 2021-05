Se billedserie De 16 pladser var booket, da Naturstyrelsen i lørdags inviterede inviterede på sansetur i Klinteskovens nattemørke.Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

En stille vandring i mørket

Vordingborg - 13. maj 2021 kl. 07:58 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

I lørdags havde Dorte Elmbæk fuldt hus, da hun via Naturstyrelsen inviterede til vandring i nattemørket i Klinteskoven.

Her skulle deltagerne fokusere på ikke at falde over rødder og lignende og lære at slappe af i naturen uden at kunne se den.

- Stillevandringer går altid ud på at alle de energier, vi har i hovedet strømmer ned i kroppen, forklarer Dorte Elmbæk, der ved at berøve folk deres syn undgår, at de fokuserer på det de ser, og i stedet koncentrerer sig om at være.

- Det handler ikke om naturen. Det handler om at lave nærværstræning i naturen og få nervesystemet i ro, siger hun og bemærker, at man som menneske ikke kan være i nuet, hvis man ikke kan mærke sin egen krop. Det er dét, hun vil have deltagerne til: At mærke deres egen krop, så de efterfølgende ikke længes efter at være et andet sted, end der hvor de er lige nu.

- Det er en sanselig oplevelse, siger hun og placerer også altid under sine stillevandringer deltagerne ved et træ.

- Når de sidder ved et træ i mørket og mærker efter, så falder de til ro, siger hun og det er netop roen, der er essentiel for hendes ture.

I lørdags var hun dog udfordret af, at turen var planlagt til en time.

- Jeg plejer aldrig at lave en time. Jeg laver altid minimum tre timer eller fire til fem dage, siger hun og griner. Men der er en grund til at at hendes ture ofte vare længere end folk normalt vil deltage på en gåtur. Det tager nemlig tid at slippe hverdagens mange indtryk. Umiddelbart mener hun dog øvelsen lykkedes i lørdags.

- Det gav en fornemmelse af, at når vi flytter fokus ned i brystkassen, så giver det noget, siger hun.

- Det blev en smagsprøve af at flytte sit bevidste nærvær fra hovedet og ned i kroppen.

Lørdagens stillevandring var Dorte Elmbæks første i regi af Naturstyrelsen, men hun arrangerer ofte selv vandringer i naturen og mørket via stillevandringer.dk.

- De foregår alle sammen i lokalområdet og meget er knyttet til Camønoruten, siger hun.