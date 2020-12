Se billedserie Trine Geniak (tv.) og Charlotte Agerdal Hansen (th.) i fuld gang med at pakke de 71 julegodteposer til ZBC?s 1.G?ere. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: En rejse fra dør til dør med godteposer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En rejse fra dør til dør med godteposer

Vordingborg - 16. december 2020 kl. 12:01 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

1.G'ernes møde med ZBC har været meget anderledes i år end tidligere år. Coronaen har gjort samvær, fester og undervisning besværligt, og netop nu, hvor eleverne er sendt hjem på grund af høje smittetal i kommunen, har to lærere på HHX besluttet at der skal gøres noget særligt for eleverne. Derfor måtte de to lærere ud på en dagslang rejse til 71 forskellige hjem. To lærere fra ZBC Vordingborg var torsdag i sidste uge i fuld gang med at pakke julegodter og sodavand til alle stedets HHX 1.G'ere.

Årsagen er, at coronaen har gjort deres første halve år på ZBC meget anderledes end sædvanlig. Derfor vil de to lærere gerne gøre noget særligt for eleverne netop nu, hvor de igen er sendt hjem til virtuel undervisning på grund af corona.

- Deres 9. klasse var ikke normal og 1.G har heller ikke været normel, lyder det fra Trine Geniak, der til daglig underviser i engelsk og desuden er studievejleder på ZBC Vordingborg.

- De må ikke engang sidde sammen med de andre på gangene, supplerer Charlotte Agerdal Hansen, der dansk og historielærer på stedet.

I begyndelsen af november kom eleverne ud i deres nye stamklasser, så de har heller ikke haft ret meget tid sammen, før de er blevet sendt hjem fra skole.

- ZBC Vordingborg er et sted, hvor der er stor fællesskabsfølelse, og det har de ikke haft mulighed for at opleve, så derfor skal de have lidt ekstra, mener Charlotte Hansen.

Det er hende, der har fået ideen til godteposerne.

- Jeg så, der var en efterskole i marts, der gjorde det for deres elever, og jeg så hvor glade eleverne blev. Det blev jeg inspireret af, siger hun og fortsætter:

- Det vigtigste er at se og styrke eleverne. De skal mærke, vi tænker på dem.

- Vi har altid gjort meget ud af, at vi kender vores elever, fortæller Charlotte Agerdal Hansen, der for nylig blev kontaktet af en af sine elever, som spurgte om ikke hun ville give hende huen på, når hun bliver student.

Hos hver enkelt elev hængte lærerne godteposen

på hoveddøren, så der ikke var kontakt mellem

lærere og elev. Foto: Mille Holst



En lang tur uden kontakt De nye elever har således endnu ikke oplevet fester på deres ungdomsuddannelse og der har heller ikke været eksempelvis introture. Det betyder også, at der er flere uforbrugte midler i elevkassen end vanligt, og nogle af disse er nu gået til godteposer til 1.G'erne.

Charlotte Agerdal Hansen og Trine Geniak mødtes tidligt på morgenen torsdag for at handle og efterfølgende pakke godteposerne. Derefter kører de rundt til samtlige 1.G elever på HHX med poserne. Det er et arbejde, der tager tid, for eleverne bor ikke bare i Vordingborg Kommune men kommer også fra nabokommunerne.

- Vi har lagt en rute; den bliver nok ikke godkendt af en matematiklærer, men den giver mening for os, lyder det fra Trine Geniak umiddelbart inden de to lærere begiver sig af sted i bilen.

Da eleverne netop er sendt hjem på grund af høje smittetal blandt især unge i Vordingborg Kommune, tager de to lærere ikke kontakt til eleverne, når de kører rundt til hver enkelt med lækkerierne. I stedet bliver poserne hængt på deres hoveddør. Hver godtepose er forsynet med navn på den elev, gaven er til, og Trine Geniak har desuden forfattet et lille digt til eleverne:

- Lad julefreden sænke sig, En kærlig hilsen vi sender dig, Spis slik og tænd et lys, Husk din maske - undgå nys.

Hilsenen er underskrevet det samlede HHX-team

- Nu kan de huske året, som det år, hvor de fik en godtepose fra skolen, siger Charlotte Agerdal Hansen.

Blev helt bange... Lucas Dörge fra 1.C på ZBC's internationale linie er en af dem, der fik en godtepose.

- Det var overraskende. Jeg blev først helt bange for at jeg havde gjort noget galt, da jeg så dem komme; men det havde jeg jo ikke, fortæller han og har det egentlig fint med at være sendt hjem til virtuel undervisning, for det fungerer godt, synes han.

Lucas Dörge er i det hele taget meget tilfreds med sit første halve år på ZBC.

- Det har været lidt nederen ikke at kunne komme til fester eller på ture med klassen, men skolen har været god til at gøre, hvad de kunne, så vi har fået mest mulig ud af det, mener Lucas Dörge, men synes især, at det at der ikke har kunnet afholdes fester har været ærgerligt.

- Men jeg er sikker på, det kommer senere, slutter han.

En lille bil godt fuld af lækkerier klar til uddeling.

Foto: Mille Holst