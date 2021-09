Se billedserie Susanne Volqvartz foran byens gamle apotek. Foto: Mille Holst

En ny festival ser dagens lys

Vordingborg - 09. september 2021 kl. 07:59 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

I weekenden levendegør Præstø 1800-tallet, når en ny festival ser dagens lys.

Vi er vant til at folk valfarter til Præstø om foråret, når byen inviterer til Fransk Forår. Nu skal en ny festival sikre, at det samme sker i efteråret.

I dagene 10.-12. september løber festivalen Gyldne dage i Præstø af stablen.

Her skruer hele byen tiden tilbage til 1800-tallet.

- Det helt specielle ved Præstø er, at bykernen blev bygget i 1800-tallet; den er et tidsbillede på 1800-tallet, fortæller Susanne Volqvartz, der er initiativtager til festivalen, der har fået sit navn, fordi den handler om Guldalderen og finder sted i efteråret med dets gyldne farver.

Festivalen koncentrerer sig de første år om begyndelsen af 1800-tallet frem til 1845.

- Det var en økonomisk god tid for Præstø, fortæller Susanne Volqvartz. Byen gik fra at være en undselig og fattig by til at blive en driftig handelsby takket være landbrugsreformer og omstilling af handelen.

Gyldne dage i Præstø er en festival for hele familien og for alle interesser

- Der er noget for os alle sammen, for børn, voksne og gamle og noget for alle pengepunge, siger Susanne Volqvartz, der også lover masser af gratis oplevelser på markedspladsen.

Præstø midtby er primært bygget i 1800-tallet.

Borgerne Gyldne dage byder på torvehandel, byrundture, hestevognskørsel og foredrag, teater, koncerter, udstillinger samt gudstjeneste.

I bybilledet kan besøgende møde borgere, som de så ud dengang i begyndelsen af 1800-tallet. Her er lirekassemanden, skolebørnene og deres lærer, de fine købmandsfruer og købmændene samt håndværkerne; her er almisselemmerne og tjenestepigerne. Her er naturligvis også byens præst, som i årene 1821-22 var N.F.S. Grundtvig, der i dag især er kendt for sine mange salmer. Man kan også støde på billedhuggeren Bertel Thorvaldsen og digteren H.C. Andersen, som begge kom meget på godset Nysø. Og naturligvis kan man støde på Nysøs baron og baronesse, Henrik og Christine Stampe.

I gaden kan man også opleve, hvordan man afstraffede folk - blandt andet i skolen - og nogle af de arrangementer, der finder sted i byen kan man kun finde, hvis man lytter til sladder i gaderne.

- Tidspunkterne bliver kundgjort via bysladder, siger Susanne Volqvartz og forklarer, at det alt sammen er for at levendegøre tiden.

Rundt om i byens butikker er der også forskellige oplevelser at få.

- Brillebutikken udstiller gamle briller. En af frisørerne udstiller frisurer på en fotostat og i vinhandelen er der smagsprøver på, hvad man drak i 1800-tallet, fortæller Susanne Volqvartz og gør opmærksom på, at man også kan se, hvordan bordene blev dækket dengang i Guldalderen.

- I Ole Stol kan man se 1800-tallets borddækning. Vi låner porcelæn hos Benny Antik til borgerskabets bord og pottemager Claus Christensen dækker for almuen. Han har lavet tallerkner og så videre så det passer, fortæller Susanne Volqvartz.

Grundtvig boede en årrække i Præstø mens han

arbejdede som præst i byens kirke. Huset, han

boede i på Pottemagerstræde, bærer i dag navnet

Arrangementer I løbet af weekenden arrangeres fire forskellige gåture "I Grundtvigs fodspor" og flere steder i byen kan man høre fortællinger fra perioden. Blandt andet på Rødeled, der er Danmarks ældste fungerende pottemagerværksted. I Bio Bernhard kan man høre Ole Lukøje, som H.C. Andersen skrev på Nysø, hvor han også skrev Nattergalen; den kan man høre fortalt i Thorvaldsen samlingen på godset.

Maden En del af det at opleve Præstø i 1800-tallet er naturligvis smagsoplevelserne.

På Præstø privatskole åbnes en herregårdscafé med kaffeborde inspireret af dem, Christine Stampe inviterede til på Nysø.

Bio Bernhard er imidlertid stedet , hvor mere almindelige folk spiste, og her bliver der desuden bagt æbleskiver udendørs på gammeldags manér.

Iskutteren sælger vafler bagt over åben ild, mens Duevang i Adelgade serverer Benløse fugle, og Café Mocca byder på suppe, der er kogt over åben ild og serveres ved langborde udendørs på havnen. Indendørs kan man få æggekage med flæsk og æggekage med punch.

Blandt de borgere, man kan møde under Gyldne

Dage i Præstø er Grundtvig og byens

En enorm opbakning For Susanne Volqvartz, der i sin tid fik ideen til Gyldne dage i Præstø, har det været en sand fornøjelse at opleve, hvor stor opbakning der har været i byen til festivalen.

Fakta Gyldne dage byder på masser af gratis oplevelser i gaderne. Et samlet program kan ses på www.gyldnedage.dk

Billetter til de steder, der tager entré fås på billetsalg.dk/gyldnedage samt i boghandelen Tissot og Koch, i kiosken hos Menu samt i vinhandelen i Adelgade. Her sælges også badges, der giver rabat til samtlige arrangementer. Desuden sælges billetter i indgangen ved hvert arrangement såfremt der ikke er udsolgt.

Susanne Volqvartz fik ideen til Gyldne Dage men festivalen er blevet til i et tæt samarbejde mellem byens handelsforening, foreninger og borgere. - Det er helt fantastisk. Folk lægger et kæmpe engagement for dagen, men 1800-tallet er også inspirerende, siger hun og mener, at det at man nærmest kan gå ind i historien rent sanseligt ved for eksempel at prøve tøj, er noget der appellerer til mange mennesker.

I butikkerne vil mange således ekspedere i tøj fra 1800-tallet; det har skabt efterspørgsel på kostumer fra den rette tid.

- Nogen har selv skaffet kostumer, men Tanja Bovin fra H.C. Andersens Verden har også syet og syet og syet de sidste to måneder, fortæller Susanne Volqvartz.